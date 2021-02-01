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Илью Яшина арестовали на десять суток
Илью Яшина арестовали на десять суток
Измайловский суд Москвы отправил на 10 суток в спецприемник главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции и... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:44
2021-02-01T21:44
россия
андрей пивоваров
открытая россия
омон россии
петр бирюков
генеральная прокуратура рф
илья яшин
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отправил на 10 суток в спецприемник главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения шествия, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.Накануне его вместе с исполнительным директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым задержали сотрудники ДПС, заблокировав машину, на задержании присутствовал ОМОН.Яшину вменяются повторное нарушение поведения шествия или митинга и неповиновение сотруднику полиции (часть 5 статьи 20.2 и часть 1 19.3 КоАП РФ).По словам Бирюкова, неповиновение заключалось в том, что после того, как машина была заблокирована, он не вышел сразу, хотя "требование не предъявлялось".В российских городах 31 и 23 января несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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россия, андрей пивоваров, открытая россия, омон россии, петр бирюков, генеральная прокуратура рф, илья яшин, дмитрий песков, москва, происшествия

Илью Яшина арестовали на десять суток

21:44 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отправил на 10 суток в спецприемник главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения шествия, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.

"Суд вынес решения: 20 тысяч штраф по части 5 статьи 20.2 и 10 суток административного ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - сообщил адвокат.

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Накануне его вместе с исполнительным директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым задержали сотрудники ДПС, заблокировав машину, на задержании присутствовал ОМОН.
Яшину вменяются повторное нарушение поведения шествия или митинга и неповиновение сотруднику полиции (часть 5 статьи 20.2 и часть 1 19.3 КоАП РФ).
По словам Бирюкова, неповиновение заключалось в том, что после того, как машина была заблокирована, он не вышел сразу, хотя "требование не предъявлялось".
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В российских городах 31 и 23 января несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияАндрей ПивоваровОткрытая РоссияОМОН РоссииПетр БирюковГенеральная прокуратура РФИлья ЯшинДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
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