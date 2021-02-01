Илью Яшина арестовали на десять суток
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отправил на 10 суток в спецприемник главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения шествия, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Суд вынес решения: 20 тысяч штраф по части 5 статьи 20.2 и 10 суток административного ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - сообщил адвокат.
Накануне его вместе с исполнительным директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым задержали сотрудники ДПС, заблокировав машину, на задержании присутствовал ОМОН.
Яшину вменяются повторное нарушение поведения шествия или митинга и неповиновение сотруднику полиции (часть 5 статьи 20.2 и часть 1 19.3 КоАП РФ).
По словам Бирюкова, неповиновение заключалось в том, что после того, как машина была заблокирована, он не вышел сразу, хотя "требование не предъявлялось".
31 января, 15:46Навальный убил протест
В российских городах 31 и 23 января несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
29 января, 16:34Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал