https://ria.ru/20210201/yashin-1595588049.html

Илью Яшина арестовали на десять суток

Илью Яшина арестовали на десять суток

Измайловский суд Москвы отправил на 10 суток в спецприемник главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции и... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:44

2021-02-01T21:44

2021-02-01T21:44

россия

андрей пивоваров

открытая россия

омон россии

петр бирюков

генеральная прокуратура рф

илья яшин

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Измайловский суд Москвы отправил на 10 суток в спецприемник главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина за неповиновение сотруднику полиции и повторное нарушение установленного порядка проведения шествия, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.Накануне его вместе с исполнительным директором "Открытой России" Андреем Пивоваровым задержали сотрудники ДПС, заблокировав машину, на задержании присутствовал ОМОН.Яшину вменяются повторное нарушение поведения шествия или митинга и неповиновение сотруднику полиции (часть 5 статьи 20.2 и часть 1 19.3 КоАП РФ).По словам Бирюкова, неповиновение заключалось в том, что после того, как машина была заблокирована, он не вышел сразу, хотя "требование не предъявлялось".В российских городах 31 и 23 января несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

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россия, андрей пивоваров, открытая россия, омон россии, петр бирюков, генеральная прокуратура рф, илья яшин, дмитрий песков, москва, происшествия