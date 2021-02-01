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https://ria.ru/20210201/vytrezvitel-1595549019.html
В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц
В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц
В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:19
2021-02-01T19:20
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.Там добавили, что решение о создании вытрезвителей на своей территории принимают регионы, в ряде субъектов эти учреждения уже появились.Правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, утвердят совместно Минздрав, МВД и Минтруд.Федеральные законы о восстановлении в России системы вытрезвителей и праве полицейских доставлять туда пьяных граждан в конце декабря подписал Владимир Путин.Так, с 1 января 2021 года федеральные и местные органы власти получили полномочия организовывать оказание помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.Как напоминал сенатор Валерий Рязанский, до 2011 года вытрезвители находились в ведении МВД, но затем министерство лишили этих полномочий. Однако, по данным законодателя, после этого выросло число правонарушений, совершаемых пьяными людьми, а также количество преступлений против лиц, находящихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.
https://ria.ru/20201226/vytrezvitel-1590959662.html
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин

В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц

17:19 01.02.2021 (обновлено: 19:20 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель в Великом Новгороде
Медицинский вытрезвитель в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
"Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что решение о создании вытрезвителей на своей территории принимают регионы, в ряде субъектов эти учреждения уже появились.
Правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, утвердят совместно Минздрав, МВД и Минтруд.
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 08:00Специальный репортаж
"Папа, не пей!" Зарисовки из современного вытрезвителя
Федеральные законы о восстановлении в России системы вытрезвителей и праве полицейских доставлять туда пьяных граждан в конце декабря подписал Владимир Путин.
Так, с 1 января 2021 года федеральные и местные органы власти получили полномочия организовывать оказание помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.
Как напоминал сенатор Валерий Рязанский, до 2011 года вытрезвители находились в ведении МВД, но затем министерство лишили этих полномочий. Однако, по данным законодателя, после этого выросло число правонарушений, совершаемых пьяными людьми, а также количество преступлений против лиц, находящихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.
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11 сентября 2019, 08:00Специальный репортаж
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