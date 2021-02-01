https://ria.ru/20210201/vytrezvitel-1595549019.html

В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц

В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц

В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:19

2021-02-01T17:19

2021-02-01T19:20

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.Там добавили, что решение о создании вытрезвителей на своей территории принимают регионы, в ряде субъектов эти учреждения уже появились.Правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, утвердят совместно Минздрав, МВД и Минтруд.Федеральные законы о восстановлении в России системы вытрезвителей и праве полицейских доставлять туда пьяных граждан в конце декабря подписал Владимир Путин.Так, с 1 января 2021 года федеральные и местные органы власти получили полномочия организовывать оказание помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.Как напоминал сенатор Валерий Рязанский, до 2011 года вытрезвители находились в ведении МВД, но затем министерство лишили этих полномочий. Однако, по данным законодателя, после этого выросло число правонарушений, совершаемых пьяными людьми, а также количество преступлений против лиц, находящихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.

https://ria.ru/20201226/vytrezvitel-1590959662.html

https://ria.ru/20190911/1558517304.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин