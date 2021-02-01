В Минздраве уточнили категории доставляемых в вытрезвители лиц
17:19 01.02.2021 (обновлено: 19:20 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будут держать людей насильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
"Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что решение о создании вытрезвителей на своей территории принимают регионы, в ряде субъектов эти учреждения уже появились.
Правила работы вытрезвителей, включая виды оказываемой помощи, утвердят совместно Минздрав, МВД и Минтруд.
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Федеральные законы о восстановлении в России системы вытрезвителей и праве полицейских доставлять туда пьяных граждан в конце декабря подписал Владимир Путин.
Так, с 1 января 2021 года федеральные и местные органы власти получили полномочия организовывать оказание помощи людям, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.
Как напоминал сенатор Валерий Рязанский, до 2011 года вытрезвители находились в ведении МВД, но затем министерство лишили этих полномочий. Однако, по данным законодателя, после этого выросло число правонарушений, совершаемых пьяными людьми, а также количество преступлений против лиц, находящихся в беспомощном состоянии из-за употребления алкоголя.
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