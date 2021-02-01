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Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19
Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тысяч рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:14
2021-02-01T16:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тысяч рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с COVID-19, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи", - говорится в документе.Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности."Установить, что размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей", - добавляется в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество

Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19

16:14 01.02.2021 (обновлено: 16:32 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тысяч рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с COVID-19, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи", - говорится в документе.
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Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
"Установить, что размер предусмотренной настоящим указом единовременной выплаты составляет 68 811 рублей", - добавляется в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинОбщество
 
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