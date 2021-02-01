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Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму
Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму
Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая по партийным спискам, показала свою эффективность,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:03
2021-02-01T16:03
2021-02-01T16:51
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая по партийным спискам, показала свою эффективность, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин."Смешанная система 50 на 50 (избрание половины депутатов Госдумы по одномандатным округам и половины - по партийным спискам - ред.) показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - 50% одномандатников. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", - сказал Володин журналистам.Говоря о своём предпочтении, если речь пойдёт о выборах, Володин заявил, что хотел бы избираться по одномандатному округу, поскольку это позволяет лучше чувствовать ситуацию."Мне бы хотелось, если речь пойдёт о выборах, избираться в округе, ты лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей", - добавил он.Спикер напомнил, что в его опыте был случай, когда он баллотировался и по округу, и по списку.
https://ria.ru/20210128/partiya-1595003318.html
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РИА Новости
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госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая по партийным спискам, показала свою эффективность, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
"Смешанная система 50 на 50 (избрание половины депутатов Госдумы по одномандатным округам и половины - по партийным спискам - ред.) показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - 50% одномандатников. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", - сказал Володин журналистам.
Говоря о своём предпочтении, если речь пойдёт о выборах, Володин заявил, что хотел бы избираться по одномандатному округу, поскольку это позволяет лучше чувствовать ситуацию.
"Мне бы хотелось, если речь пойдёт о выборах, избираться в округе, ты лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей", - добавил он.
Спикер напомнил, что в его опыте был случай, когда он баллотировался и по округу, и по списку.