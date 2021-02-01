https://ria.ru/20210201/vybory-1595533066.html

Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму

Володин заявил об эффективности смешанной системы выборов в Госдуму

Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая по партийным спискам, показала свою эффективность,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:03

2021-02-01T16:03

2021-02-01T16:51

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Смешанная система выборов в Госдуму, когда половина депутатов избирается по одномандатным округам, а вторая по партийным спискам, показала свою эффективность, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин."Смешанная система 50 на 50 (избрание половины депутатов Госдумы по одномандатным округам и половины - по партийным спискам - ред.) показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - 50% одномандатников. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", - сказал Володин журналистам.Говоря о своём предпочтении, если речь пойдёт о выборах, Володин заявил, что хотел бы избираться по одномандатному округу, поскольку это позволяет лучше чувствовать ситуацию."Мне бы хотелось, если речь пойдёт о выборах, избираться в округе, ты лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей", - добавил он.Спикер напомнил, что в его опыте был случай, когда он баллотировался и по округу, и по списку.

https://ria.ru/20210128/partiya-1595003318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, политика