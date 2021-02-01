https://ria.ru/20210201/vvp-1595573344.html

ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 процента

ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 процента

ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке, снизился на 3,1%, сообщил в понедельник Росстат. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:17

2021-02-01T19:17

2021-02-01T19:17

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке, снизился на 3,1%, сообщил в понедельник Росстат."Объем ВВП России за 2020 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 106,606 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 года составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 год по отношению к ценам 2019 года составил 100,7%", - говорится в документе.Первая оценка спада ВВП РФ оказалась лучше официального прогноза Минэкономразвития, который предполагал снижение на 3,9%. При этом министр экономического развития Максим Решетников в конце декабря говорил о том, что снижение экономики может составить 3,8%.Спад ВВП РФ в коронавирусном 2020 году оказался более глубоким, чем в 2015 году (снижение на 2%), но менее драматичным, чем в 2009 году (спад на 7,8%). Как отмечает Росстат, снижение ВВП в 2020 году связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы."Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (минус 24,1%), учреждения культуры и спорта (минус 11,4%), предприятия транспорта (минус 10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (минус 6,8%)", - говорится в комментарии статистического ведомства.Неблагоприятная конъюнктура экспорта и снижение цен на энергоресурсы повлияли на снижение индекса физического объема добавленной стоимости в добывающей промышленности (спад на 10,2%).Прирост валовой добавленной стоимости отмечен в сфере финансов и страхования (на 7,9%), в области госуправления и обеспечения военной безопасности; социальном обеспечении (на 2,5%), в области здравоохранения и социальных услуг (на 0,3%) и в области информации и связи (на 0,2%).

https://ria.ru/20210128/putin-1594967260.html

https://ria.ru/20210201/import-1595553255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика