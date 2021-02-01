https://ria.ru/20210201/voda-1595462944.html

В Симферопольском водохранилище почти закончились запасы воды

В Симферопольском водохранилище почти закончились запасы воды

2021-02-01T11:25

2021-02-01T11:25

2021-02-01T11:25

россия

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились, вода в город в основном подается из подземных источников, сообщил в ходе совещания по вопросам водоснабжения директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.В эти дни ремонтные бригады восстанавливают целостность крупного водовода в Симферопольском районе, использование которого позволит исключить зависимость Симферополя от количества воды в поверхностных источниках, добавил глава предприятия.Для снабжения Симферополя ранее использовались три водохранилища естественного стока – Симферопольское (36 миллионов кубометров), Партизанское (34 миллиона кубометров) и Аянское (около 4 миллионов кубометров).Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210105/krym-1592065005.html

россия

республика крым

украина

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россия, республика крым, украина, общество