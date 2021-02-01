https://ria.ru/20210201/vkontakte-1595562921.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" ранее в понедельник сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:24

2021-02-01T18:24

2021-02-01T18:32

вконтакте

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" ранее в понедельник сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, однако работа сервисов, по сообщению компании, была оперативно восстановлена.Сбои начались около 17.51 мск. По данным Downdetector, 74% пользователей соцсети жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 22% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 2% жаловались на проблемы со входом в аккаунт."Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/vkontakte-1593002099.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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