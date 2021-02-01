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Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада
Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада
Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T01:15
2021-02-01T01:15
2021-02-01T01:15
михаил дорофеев
россия
вклады
экономика
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Граждан предупредили о правах банка забирать себе часть вклада
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.То же касается тех, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, заставив его более ответственно отнестись к требованиям организации и частично сократить ее кредитные риски, нежели инициировать процесс списания долга по всем правилам. Еще один вариант — банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, можно отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами. Оспариваться могут другие причины "недоплат" — злонамеренные действия сотрудников или технические сбои программного обеспечения на стороне банка. Если банк не реагирует на претензии, клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.
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михаил дорофеев, россия, вклады, экономика
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России
, поскольку к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора, рассказал агентству "Прайм
" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
"В частности, сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство. Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать", — поясняет эксперт.
То же касается тех, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, заставив его более ответственно отнестись к требованиям организации и частично сократить ее кредитные риски, нежели инициировать процесс списания долга по всем правилам.
Еще один вариант — банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, можно отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами.
Оспариваться могут другие причины "недоплат" — злонамеренные действия сотрудников или технические сбои программного обеспечения на стороне банка. Если банк не реагирует на претензии, клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.