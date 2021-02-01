https://ria.ru/20210201/vklady-1595419635.html

Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада

Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада

Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T01:15

2021-02-01T01:15

2021-02-01T01:15

михаил дорофеев

россия

вклады

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Граждан предупредили о правах банка забирать себе часть вклада

https://cdn25.img.ria.ru/images/149551/24/1495512416_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_9bc7bc381fc828398e8be09b92ffb7e0.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.То же касается тех, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, заставив его более ответственно отнестись к требованиям организации и частично сократить ее кредитные риски, нежели инициировать процесс списания долга по всем правилам. Еще один вариант — банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, можно отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами. Оспариваться могут другие причины "недоплат" — злонамеренные действия сотрудников или технические сбои программного обеспечения на стороне банка. Если банк не реагирует на претензии, клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.

https://ria.ru/20201216/otkaz-1589413186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дорофеев, россия, вклады, экономика