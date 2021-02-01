Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/vklady-1595419635.html
Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада
Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада
Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T01:15
2021-02-01T01:15
михаил дорофеев
россия
вклады
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Граждан предупредили о правах банка забирать себе часть вклада
https://cdn25.img.ria.ru/images/149551/24/1495512416_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_9bc7bc381fc828398e8be09b92ffb7e0.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.То же касается тех, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, заставив его более ответственно отнестись к требованиям организации и частично сократить ее кредитные риски, нежели инициировать процесс списания долга по всем правилам. Еще один вариант — банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, можно отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами. Оспариваться могут другие причины "недоплат" — злонамеренные действия сотрудников или технические сбои программного обеспечения на стороне банка. Если банк не реагирует на претензии, клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.
https://ria.ru/20201216/otkaz-1589413186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149551/24/1495512416_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_5bd2229c8298af88cb27b544ab5e0691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил дорофеев, россия, вклады, экономика

Финансист рассказал, когда банк может забрать себе часть вашего вклада

01:15 01.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Такое право у кредитной организации есть в целом ряде случаев — оно вытекает из Гражданского кодекса России, поскольку к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора, рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

"В частности, сюрприз может ждать вкладчика, если в его отношении по решению суда открыли исполнительное производство. Вклад признается имуществом, судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этой ситуации кредитная организация не сможет и не станет этому препятствовать", — поясняет эксперт.

То же касается тех, у кого есть просроченный кредит в этой же кредитной организации. Сотрудникам банка легче списать долг или его часть с депозита клиента, заставив его более ответственно отнестись к требованиям организации и частично сократить ее кредитные риски, нежели инициировать процесс списания долга по всем правилам.
Еще один вариант — банкротство банка. В этом случае клиент может получить по вкладу сумму, не превышающую гарантии страхового возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей. Все, что выше этого лимита, можно отвоевать на общих основаниях с другими кредиторами.
Оспариваться могут другие причины "недоплат" — злонамеренные действия сотрудников или технические сбои программного обеспечения на стороне банка. Если банк не реагирует на претензии, клиент может написать жалобу регулятору и обратиться в суд, заключил Дорофеев.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 02:15
Эксперт рассказал, как узнать, почему банк отказал вам в кредите
 
Михаил ДорофеевРоссияВкладыЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте
05:49СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
05:24Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
05:17В Мьянме объявили ЧП после задержания руководителей страны
05:08Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19
04:49Зеленский усомнился в американской демократии
04:43В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю
04:42В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
04:26Названы необычные симптомы дефицита витамина D
04:17В Мьянме начались перебои с интернетом
04:04Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
03:24Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
03:19Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина
03:13До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
03:09В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
03:06В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
02:39Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
02:39Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
02:39Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию
02:38На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Лента новостейМолния