Путин призвал защитить интересы вкладывающих деньги в ценные бумаги
14:22 01.02.2021 (обновлено: 15:02 01.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете", - сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.
"Вот на это прошу обратить самое серьезное внимание. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе", - добавил Путин.