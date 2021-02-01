https://ria.ru/20210201/vitamin-1595544899.html
Названо средство для восполнения дефицита витамина А
Названо средство для восполнения дефицита витамина А
Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в ходе культивирования микроводорослей Chlorella смогли получить биомассу с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:56
2021-02-01T16:56
2021-02-01T16:56
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в ходе культивирования микроводорослей Chlorella смогли получить биомассу с высоким содержанием пигментов-каротиноидов, благодаря чему она может применятся для снижения дефицита витамина А у детей и взрослых, а также для профилактики пациентов, подверженных риску онкологических заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Отмечается, что ухудшение экологии приводит к необходимости дополнительного обогащения рациона человека биологически ценными компонентами. Особый интерес представляют каротиноиды – природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами и выполняют функции антиоксидантов в организме человека. При этом в организме человека они не образуются, поэтому должны регулярно поступать с пищей.Ученые СПбПУ разработали состав питательной среды и условия освещенности, подобрали способы концентрирования и обезвоживания биомассы. И с помощью варьирования условий выращивания стимулировали у водоросли биосинтез каротиноидов.Сейчас исследователи занимаются разработкой новых видов микрокапсул для адресной доставки добавок в организм. Носитель включает в себя ядро, состоящее из экстрактов каротиноидов микроводорослей Chlorella, и оболочку из биодеградируемого материала.
https://ria.ru/20210201/vitamin-1595424845.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в ходе культивирования микроводорослей Chlorella смогли получить биомассу с высоким содержанием пигментов-каротиноидов, благодаря чему она может применятся для снижения дефицита витамина А у детей и взрослых, а также для профилактики пациентов, подверженных риску онкологических заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Отмечается, что ухудшение экологии приводит к необходимости дополнительного обогащения рациона человека биологически ценными компонентами. Особый интерес представляют каротиноиды – природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами и выполняют функции антиоксидантов в организме человека. При этом в организме человека они не образуются, поэтому должны регулярно поступать с пищей.
"Полученная биомасса с высоким содержанием каротиноидов может применяться в различных отраслях пищевой и фармацевтической промышленности в качестве биодобавки в составе рецептур продуктов питания для снижения дефицита витамина А у детей и взрослых, проживающих в регионах с повышенной экологической нагрузкой, а также для профилактики пациентов, подверженных риску онкологических заболеваний", – цитирует пресс-служба директора Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Юлию Базарнову.
Ученые СПбПУ разработали состав питательной среды и условия освещенности, подобрали способы концентрирования и обезвоживания биомассы. И с помощью варьирования условий выращивания стимулировали у водоросли биосинтез каротиноидов.
Сейчас исследователи занимаются разработкой новых видов микрокапсул для адресной доставки добавок в организм. Носитель включает в себя ядро, состоящее из экстрактов каротиноидов микроводорослей Chlorella, и оболочку из биодеградируемого материала.