https://ria.ru/20210201/vitamin-1595424845.html
Названы необычные симптомы дефицита витамина D
Названы необычные симптомы дефицита витамина D
Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте список необычных признаков витамина D. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:26
2021-02-01T04:26
2021-02-01T04:26
сьюзи коэн
витамины
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте список необычных признаков витамина D. Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.Фармацевт призывает пациентов при обращении за медицинской помощью как можно более подробно рассказывать о своих симптомах.К другим признакам дефицита витамина D она относит высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.Коэн советует включить в рацион больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.
https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html
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сьюзи коэн, витамины, здоровье, сша, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский
фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте
список необычных признаков витамина D
.
Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.
Фармацевт призывает пациентов при обращении за медицинской помощью как можно более подробно рассказывать о своих симптомах.
"Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. <...> Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнит его, прежде чем прописывать таблетки и уколы", — пояснила Коэн.
К другим признакам дефицита витамина D она относит высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.
Коэн советует включить в рацион больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.