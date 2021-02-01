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Названы необычные симптомы дефицита витамина D
Названы необычные симптомы дефицита витамина D
Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте список необычных признаков витамина D. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:26
2021-02-01T04:26
сьюзи коэн
витамины
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте список необычных признаков витамина D. Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.Фармацевт призывает пациентов при обращении за медицинской помощью как можно более подробно рассказывать о своих симптомах.К другим признакам дефицита витамина D она относит высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.Коэн советует включить в рацион больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.
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сьюзи коэн, витамины, здоровье, сша, общество

Названы необычные симптомы дефицита витамина D

04:26 01.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрофилактика гриппа во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса
Профилактика гриппа во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала на своем личном сайте список необычных признаков витамина D.
Врач обратила внимание на следующие симптомы: акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.
Фармацевт призывает пациентов при обращении за медицинской помощью как можно более подробно рассказывать о своих симптомах.

"Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. <...> Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнит его, прежде чем прописывать таблетки и уколы", — пояснила Коэн.

К другим признакам дефицита витамина D она относит высокий уровень сахара в крови, частые кожные высыпания, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и приступы печали.
Коэн советует включить в рацион больше продуктов, богатых витамином D, а также принимать витаминные комплексы, предварительно обсудив их выбор с врачом.
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Названы продукты для восполнения дефицита витамина D
 
Сьюзи КоэнвитаминыЗдоровьеСШАОбщество
 
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