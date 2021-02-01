Названы необычные симптомы дефицита витамина D

"Многим врачам необходимо знать все ваши симптомы, чтобы понять, связаны ли они между собой. Это обеспечит правильное лечение. <...> Нет ничего плохого в том, чтобы упомянуть все симптомы, с которыми вы имеете дело. Вероятно, ваш врач заметит дефицит витамина D и посоветует восполнит его, прежде чем прописывать таблетки и уколы", — пояснила Коэн.