https://ria.ru/20210201/vich-1595529411.html
В Минздраве заявили, что более 90% россиян с ВИЧ знают о своем статусе
В Минздраве заявили, что более 90% россиян с ВИЧ знают о своем статусе
Более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:45
2021-02-01T15:45
2021-02-01T15:45
олег гриднев
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вич
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.Он отметил, что благодаря принимаемым мерам по профилактике и выявлению случаев ВИЧ-инфекции на федеральном и региональным уровне, можно о говорить о прекращении в РФ вертикального пути передачи ВИЧ.
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олег гриднев, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич, общество