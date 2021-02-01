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В Минздраве заявили, что более 90% россиян с ВИЧ знают о своем статусе
В Минздраве заявили, что более 90% россиян с ВИЧ знают о своем статусе
Более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:45
2021-02-01T15:45
олег гриднев
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вич
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.Он отметил, что благодаря принимаемым мерам по профилактике и выявлению случаев ВИЧ-инфекции на федеральном и региональным уровне, можно о говорить о прекращении в РФ вертикального пути передачи ВИЧ.
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олег гриднев, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич, общество

В Минздраве заявили, что более 90% россиян с ВИЧ знают о своем статусе

15:45 01.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 90% ВИЧ-инфицированных в РФ знают свой ВИЧ-статус, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
"На сегодняшний день более 90% ВИЧ-инфицированных в нашей стране знают свой ВИЧ-статус", - сказал Гриднев на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование крови на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 02:04Наука
Ученый выдвинул неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ
Он отметил, что благодаря принимаемым мерам по профилактике и выявлению случаев ВИЧ-инфекции на федеральном и региональным уровне, можно о говорить о прекращении в РФ вертикального пути передачи ВИЧ.
 
Олег ГридневРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВИЧОбщество
 
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