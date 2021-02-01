https://ria.ru/20210201/veschanie-1595495232.html

"Начнем голодать". РЕН ТВ отреагировал на прекращение вещания в Латвии

"Начнем голодать". РЕН ТВ отреагировал на прекращение вещания в Латвии

РЕН ТВ с юмором отреагировал на прекращение трансляции телеканала крупнейшим кабельным оператором Латвии Tet, приготовившись "голодать" без выпадающих рекламных РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:22

2021-02-01T13:22

2021-02-01T19:49

миа "россия сегодня"

телеканал rt

sputnik латвия

нтв (телеканал)

евросоюз

дмитрий киселев

маргарита симоньян

латвия

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151271/17/1512711755_0:50:2400:1400_1920x0_80_0_0_ad59266b34095361a3c91f3d79c2e856.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. РЕН ТВ с юмором отреагировал на прекращение трансляции телеканала крупнейшим кабельным оператором Латвии Tet, приготовившись "голодать" без выпадающих рекламных доходов и пригласив зрителей смотреть эфир в интернете.Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Tet — крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51 процент акций компании принадлежит государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/latviya-1595492924.html

https://ria.ru/20210126/piket-1594587258.html

латвия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", телеканал rt, sputnik латвия, нтв (телеканал), евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, вильнюс, рен-тв (телеканал), в мире