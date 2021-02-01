https://ria.ru/20210201/veschanie-1595495232.html
"Начнем голодать". РЕН ТВ отреагировал на прекращение вещания в Латвии
"Начнем голодать". РЕН ТВ отреагировал на прекращение вещания в Латвии
РЕН ТВ с юмором отреагировал на прекращение трансляции телеканала крупнейшим кабельным оператором Латвии Tet, приготовившись "голодать" без выпадающих рекламных РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:22
2021-02-01T13:22
2021-02-01T19:49
миа "россия сегодня"
телеканал rt
sputnik латвия
нтв (телеканал)
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
вильнюс
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. РЕН ТВ с юмором отреагировал на прекращение трансляции телеканала крупнейшим кабельным оператором Латвии Tet, приготовившись "голодать" без выпадающих рекламных доходов и пригласив зрителей смотреть эфир в интернете.Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Tet — крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51 процент акций компании принадлежит государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/latviya-1595492924.html
https://ria.ru/20210126/piket-1594587258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", телеканал rt, sputnik латвия, нтв (телеканал), евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, вильнюс, рен-тв (телеканал), в мире
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. РЕН ТВ с юмором отреагировал на прекращение трансляции телеканала крупнейшим кабельным оператором Латвии Tet, приготовившись "голодать" без выпадающих рекламных доходов и пригласив зрителей смотреть эфир в интернете.
Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
"Передаем привет нашим латвийским партнерам! Будем страдать без рекламных доходов от этой одной из крупнейших экономик мира. Видимо, начнем голодать. А наших зрителей приглашаем смотреть нас на сайте и любых интернет-площадках, где доступен просмотр нашего телеканала", — ответили РИА Новости в пресс-службе вещателя на просьбу прокомментировать ситуацию.
Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Tet — крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51 процент акций компании принадлежит государству.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.