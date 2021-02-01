https://ria.ru/20210201/velikobritaniya-1595589777.html

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:02

2021-02-01T22:02

2021-02-01T22:24

россия

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_d4325084c3c743316e9272771cdc8238.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Отмечается, что это сделано "для обеспечения защиты здоровья населения".Москва приостановила авиасообщение с Британией 22 декабря после выявления там нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.Консультационный совет королевства по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что эта мутация быстрее распространяется и требует от населения повышенной осторожности.Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он чаще приводит к смерти или госпитализации.

https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, в мире