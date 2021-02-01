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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:02
2021-02-01T22:24
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Отмечается, что это сделано "для обеспечения защиты здоровья населения".Москва приостановила авиасообщение с Британией 22 декабря после выявления там нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.Консультационный совет королевства по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что эта мутация быстрее распространяется и требует от населения повышенной осторожности.Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он чаще приводит к смерти или госпитализации.
https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html
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россия, великобритания, в мире

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

22:02 01.02.2021 (обновлено: 22:24 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что это сделано "для обеспечения защиты здоровья населения".
Москва приостановила авиасообщение с Британией 22 декабря после выявления там нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Консультационный совет королевства по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что эта мутация быстрее распространяется и требует от населения повышенной осторожности.
Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он чаще приводит к смерти или госпитализации.
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