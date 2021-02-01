https://ria.ru/20210201/velikobritaniya-1595589777.html
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:02
2021-02-01T22:02
2021-02-01T22:24
россия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_d4325084c3c743316e9272771cdc8238.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Отмечается, что это сделано "для обеспечения защиты здоровья населения".Москва приостановила авиасообщение с Британией 22 декабря после выявления там нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.Консультационный совет королевства по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что эта мутация быстрее распространяется и требует от населения повышенной осторожности.Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он чаще приводит к смерти или госпитализации.
https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_426c483c9d89d31a1ee465802b1a5048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, в мире
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Российские власти продлили действие запрета на авиасообщение с Великобританией
до 16 февраля включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Отмечается, что это сделано "для обеспечения защиты здоровья населения".
Москва
приостановила авиасообщение с Британией 22 декабря после выявления там нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.
Консультационный совет королевства по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что эта мутация быстрее распространяется и требует от населения повышенной осторожности.
Несмотря на то, что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он чаще приводит к смерти или госпитализации.