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На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:37
2021-02-01T15:47
министерство финансов сша
виктор вексельберг
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Forbes.Он отметил, что хотел направить средства на борьбу с коронавирусной эпидемией в Европе в рамках благотворительности, но получил отказ от Вашингтона.Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет от 1,5 до двух миллиардов долларов.
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министерство финансов сша, виктор вексельберг, сша

На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов

14:37 01.02.2021 (обновлено: 15:47 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг
Президент Фонда Сколково Виктор Вексельберг - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Forbes.

"Больше заморожено. И воспользоваться ими (средствами. — Прим. ред.) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают", — прокомментировал ситуацию Вексельберг.

Он отметил, что хотел направить средства на борьбу с коронавирусной эпидемией в Европе в рамках благотворительности, но получил отказ от Вашингтона.

"Хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов <…>. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" — добавил Вексельберг.

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Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет от 1,5 до двух миллиардов долларов.
 
Министерство финансов СШАВиктор ВексельбергСША
 
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