На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов
14:37 01.02.2021 (обновлено: 15:47 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Forbes.
"Больше заморожено. И воспользоваться ими (средствами. — Прим. ред.) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают", — прокомментировал ситуацию Вексельберг.
Он отметил, что хотел направить средства на борьбу с коронавирусной эпидемией в Европе в рамках благотворительности, но получил отказ от Вашингтона.
"Хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов <…>. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" — добавил Вексельберг.
Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет от 1,5 до двух миллиардов долларов.