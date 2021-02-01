https://ria.ru/20210201/vekselberg-1595511091.html

На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов

На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов

Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:37

2021-02-01T14:37

2021-02-01T15:47

министерство финансов сша

виктор вексельберг

сша

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский Минфин не дает доступ к личным счетам миллиардера Виктора Вексельберга из-за санкций, речь идет о сумме около 1,5 миллиарда долларов. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью Forbes.Он отметил, что хотел направить средства на борьбу с коронавирусной эпидемией в Европе в рамках благотворительности, но получил отказ от Вашингтона.Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Американским гражданам и компаниям запрещается любой бизнес с фигурантами списка. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет от 1,5 до двух миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210104/milliarder-1591980548.html

сша

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2021

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министерство финансов сша, виктор вексельберг, сша