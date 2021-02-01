https://ria.ru/20210201/vaktsiny-1595437561.html

Медведев объяснил, почему необходимо прививаться российскими вакцинами

Медведев объяснил, почему необходимо прививаться российскими вакцинами

Российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными, они и должны применяться, на это делается основной упор, заявил зампредседателя... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:06

2021-02-01T09:06

2021-02-01T12:45

большое интервью дмитрия медведева

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными, они и должны применяться, на это делается основной упор, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В ходе интервью российским СМИ, Медведев отметил, что Россия оценивает вакцины, как и любые другие страны, по принципам эффективности и безопасности.Он напомнил о российских вакцинах "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и Центра имени Чумакова."Ну и, наконец, вакцина Центра имени Чумакова, она как бы самая классическая, поскольку представляет собой инактивированный SARS COVID-19, то есть вирус атипичной пневмонии коронавирусной, и работает уже по тем принципам, по которым работают вакцины уже 200 лет", - отметил Медведев."У нас эти вакцины прошли апробацию, они признаны безопасными, и они должны применяться, и на это мы делаем основной упор", - добавил зампредседателя Совбеза.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595255823.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медведев: "У нас вакцины оцениваются по принципу эффективности и безопасности" Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ 2021-02-01T09:06 true PT15M34S

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