https://ria.ru/20210201/vaktsiny-1595437561.html
Медведев объяснил, почему необходимо прививаться российскими вакцинами
Медведев объяснил, почему необходимо прививаться российскими вакцинами
Российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными, они и должны применяться, на это делается основной упор, заявил зампредседателя... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:06
2021-02-01T09:06
2021-02-01T12:45
большое интервью дмитрия медведева
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными, они и должны применяться, на это делается основной упор, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.В ходе интервью российским СМИ, Медведев отметил, что Россия оценивает вакцины, как и любые другие страны, по принципам эффективности и безопасности.Он напомнил о российских вакцинах "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и Центра имени Чумакова."Ну и, наконец, вакцина Центра имени Чумакова, она как бы самая классическая, поскольку представляет собой инактивированный SARS COVID-19, то есть вирус атипичной пневмонии коронавирусной, и работает уже по тем принципам, по которым работают вакцины уже 200 лет", - отметил Медведев."У нас эти вакцины прошли апробацию, они признаны безопасными, и они должны применяться, и на это мы делаем основной упор", - добавил зампредседателя Совбеза.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медведев: "У нас вакцины оцениваются по принципу эффективности и безопасности"
Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ
2021-02-01T09:06
true
PT15M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными, они и должны применяться, на это делается основной упор, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
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В ходе интервью российским СМИ, Медведев отметил, что Россия оценивает вакцины, как и любые другие страны, по принципам эффективности и безопасности.
Он напомнил о российских вакцинах "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и Центра имени Чумакова.
"Они все разные с точки зрения их биологических компонентов и тех средств доставки противодействия вирусу, которые используются. Напомню, что "Спутник V" основан на использовании аденовирусов, причём двух разных компонентов, а "ЭпиВакКорона" – там синтезированный белок специальный, по сути представляющий из себя кусочки, нарезку отдельных элементов этого коронавируса, наиболее важных, для того, чтобы у человека сформировался иммунитет", - сказал он.
"Ну и, наконец, вакцина Центра имени Чумакова, она как бы самая классическая, поскольку представляет собой инактивированный SARS COVID-19, то есть вирус атипичной пневмонии коронавирусной, и работает уже по тем принципам, по которым работают вакцины уже 200 лет", - отметил Медведев.
"У нас эти вакцины прошли апробацию, они признаны безопасными, и они должны применяться, и на это мы делаем основной упор", - добавил зампредседателя Совбеза.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета безопасности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.