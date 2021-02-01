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Испытания "Спутника V" в Венесуэле показали стопроцентную эффективность

Испытания "Спутника V" в Венесуэле показали стопроцентную эффективность

Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле показали ее 100%-ную эффективность, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:36

2021-02-01T19:36

2021-02-01T23:27

николас мадуро

воз

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле показали ее 100%-ную эффективность, сообщил президент страны Николас Мадуро.Ранее Венесуэла зарегистрировала "Спутник V".Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации " Спутником V" 10 миллионов человек и рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации.Вакцина " Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, воз, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венесуэла, в мире