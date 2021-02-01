Испытания "Спутника V" в Венесуэле показали стопроцентную эффективность
19:36 01.02.2021 (обновлено: 23:27 01.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле показали ее 100%-ную эффективность, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%", - сказал он в интервью журналисту Брено Альтману.
Ранее Венесуэла зарегистрировала "Спутник V".
Венесуэла подписала контракт с Россией для вакцинации " Спутником V" 10 миллионов человек и рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации.
Вакцина " Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19