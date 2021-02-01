https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595521963.html

Греция назвала условие для применения российской вакцины от COVID-19

Греция назвала условие для применения российской вакцины от COVID-19

Греция не исключает использование российской вакцины от коронавируса в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:14

2021-02-01T15:14

2021-02-01T15:35

astrazeneca

китай

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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греция

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АФИНЫ, 1 фев - РИА Новости. Греция не исключает использование российской вакцины от коронавируса в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщил официальный представитель греческого правительства Христос Тарантилис.На брифинге Тарантилису задали вопрос, не хочет ли правительство получить вакцины из России и Китая, если они будут одобрены со стороны ЕМА. Представитель правительства ответил, что Греция действует в рамках Европы.Греция получает вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается начало поставок вакцины компании AstraZeneca, которая была одобрена 29 января Европейским агентством лекарственных средств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

китай

россия

греция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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