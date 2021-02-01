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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595458115.html
Французский посол рассказал, как будет выбирать себе вакцину от COVID-19
Французский посол рассказал, как будет выбирать себе вакцину от COVID-19
Посол Франции в России Пьер Леви сообщил в интервью РИА Новости, что пока не сделал прививку от коронавируса, но намерен выбрать вакцину, одобренную в ЕС. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:04
2021-02-01T11:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
пьер леви
еврокомиссия
франция
европа
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви сообщил в интервью РИА Новости, что пока не сделал прививку от коронавируса, но намерен выбрать вакцину, одобренную в ЕС."Решение о вакцинации является свободным и личным. У меня, конечно, нет мнения о той или иной вакцине, так как я не ученый, но я верю в науку. Я проконсультируюсь со своим врачом, чтобы понять, когда и как я могу получить прививку. Европейские принципы призывают меня выбрать вакцину, одобренную в Европейском союзе", - рассказал посол.По словам Леви, это еще один способ утвердить доверие к Европе, которой он посвятил большую часть своей карьеры.В ЕС разрешено применять вакцины от коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении союза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговоренным числом вакцин.Читайте полный текст интервью Пьера Леви &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, пьер леви, еврокомиссия, франция, европа, в мире

Французский посол рассказал, как будет выбирать себе вакцину от COVID-19

11:04 01.02.2021 (обновлено: 11:41 01.02.2021)
 
© Фото : Ambassade de France à VarsovieПьер Леви
Пьер Леви - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Ambassade de France à Varsovie
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посол Франции в России Пьер Леви сообщил в интервью РИА Новости, что пока не сделал прививку от коронавируса, но намерен выбрать вакцину, одобренную в ЕС.
"Решение о вакцинации является свободным и личным. У меня, конечно, нет мнения о той или иной вакцине, так как я не ученый, но я верю в науку. Я проконсультируюсь со своим врачом, чтобы понять, когда и как я могу получить прививку. Европейские принципы призывают меня выбрать вакцину, одобренную в Европейском союзе", - рассказал посол.
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По словам Леви, это еще один способ утвердить доверие к Европе, которой он посвятил большую часть своей карьеры.
В ЕС разрешено применять вакцины от коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении союза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговоренным числом вакцин.
Читайте полный текст интервью Пьера Леви >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Пьер ЛевиЕврокомиссияФранцияЕвропаВ мире
 
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