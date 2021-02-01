Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США
23:25 01.02.2021 (обновлено: 06:40 02.02.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter.
Так он прокомментировал телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил украинский министр.
Ранее Кулеба поздравил американского коллегу с избранием на должность госсекретаря и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства между двумя странами.
Во время президентской кампании Джо Байдена Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.