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Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США
Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T23:25
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter.Так он прокомментировал телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее Кулеба поздравил американского коллегу с избранием на должность госсекретаря и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства между двумя странами.Во время президентской кампании Джо Байдена Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина, в мире

Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США

23:25 01.02.2021 (обновлено: 06:40 02.02.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter.
Так он прокомментировал телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил украинский министр.

Ранее Кулеба поздравил американского коллегу с избранием на должность госсекретаря и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства между двумя странами.
Во время президентской кампании Джо Байдена Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.
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