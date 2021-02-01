https://ria.ru/20210201/ukraina-1595594250.html

Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США

Глава МИД Украины заявил о "начале нового дня" в отношениях с США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-01T23:25

2021-02-01T23:25

2021-02-02T06:40

дмитрий кулеба

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter.Так он прокомментировал телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее Кулеба поздравил американского коллегу с избранием на должность госсекретаря и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства между двумя странами.Во время президентской кампании Джо Байдена Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.

https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595534296.html

сша

украина

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2021

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дмитрий кулеба, энтони блинкен, сша, украина, в мире