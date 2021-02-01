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Более 70 процентов опрошенных украинцев заявили об ухудшении уровня жизни
Более 70 процентов опрошенных украинцев заявили об ухудшении уровня жизни
Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:50
2021-02-01T21:50
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МОСКВА 1 фев – РИА Новости. Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте "Социального мониторинга", 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре прошлого года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре - 22,4%), затруднились ответить 7,3%.Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре - 61,1%), иначе считают 30% (в декабре - 29,1%), затруднились ответить 9,7%.Политический раскол - главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре - 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре - 23,3%), затруднились ответить 10,8%.Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://ria.ru/20210201/zelenskiy-1595587721.html
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60
донбасс, украина, в мире

Более 70 процентов опрошенных украинцев заявили об ухудшении уровня жизни

21:50 01.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерГорожане в защитных масках на улице Львова, Украина
Горожане в защитных масках на улице Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА 1 фев – РИА Новости. Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг".
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте "Социального мониторинга", 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре прошлого года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре - 22,4%), затруднились ответить 7,3%.
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре - 61,1%), иначе считают 30% (в декабре - 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол - главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре - 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре - 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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