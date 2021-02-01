https://ria.ru/20210201/ukraina-1595496062.html

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:27

2021-02-01T13:27

2021-02-01T14:19

россия

укрэнерго

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595499390_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_14541f579ad3a6a4bd319079ac693980.jpg

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. После этого у украинских чиновников не было единого мнения о необходимости возобновления поставок.Исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявлял, что выступает за "разумные ограничения". Также он высказывал мнение, что надо отсоединиться от единой энергосистемы с этими странами и объединиться с европейской.Шестнадцатого декабря постановление о прекращении импорта в связи с пандемией отменили: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок проведения аукционов, что позволило трейдерам с 1 января 2021 года вновь импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Третьего января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, сегодня — из России.

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, укрэнерго, украина