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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:27
2021-02-01T13:27
2021-02-01T14:19
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укрэнерго
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. После этого у украинских чиновников не было единого мнения о необходимости возобновления поставок.Исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявлял, что выступает за "разумные ограничения". Также он высказывал мнение, что надо отсоединиться от единой энергосистемы с этими странами и объединиться с европейской.Шестнадцатого декабря постановление о прекращении импорта в связи с пандемией отменили: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок проведения аукционов, что позволило трейдерам с 1 января 2021 года вновь импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Третьего января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, сегодня — из России.
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
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россия, укрэнерго, украина
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".
"Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", — сообщается в инфографике компании.
В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. После этого у украинских чиновников не было единого мнения о необходимости возобновления поставок.
Исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявлял, что выступает за "разумные ограничения". Также он высказывал мнение, что надо отсоединиться от единой энергосистемы с этими странами и объединиться с европейской.
Шестнадцатого декабря постановление о прекращении импорта в связи с пандемией отменили: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок проведения аукционов, что позволило трейдерам с 1 января 2021 года вновь импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
Третьего января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, сегодня — из России.