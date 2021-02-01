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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:27
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укрэнерго
украина
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. После этого у украинских чиновников не было единого мнения о необходимости возобновления поставок.Исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявлял, что выступает за "разумные ограничения". Также он высказывал мнение, что надо отсоединиться от единой энергосистемы с этими странами и объединиться с европейской.Шестнадцатого декабря постановление о прекращении импорта в связи с пандемией отменили: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок проведения аукционов, что позволило трейдерам с 1 января 2021 года вновь импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Третьего января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, сегодня — из России.
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россия, укрэнерго, украина

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

13:27 01.02.2021 (обновлено: 14:19 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья АверьяновЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".

"Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", — сообщается в инфографике компании.

В апреле 2020 года Киев приостановил импорт электроэнергии из России и Белоруссии на период пандемии. После этого у украинских чиновников не было единого мнения о необходимости возобновления поставок.
Исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко заявлял, что выступает за "разумные ограничения". Также он высказывал мнение, что надо отсоединиться от единой энергосистемы с этими странами и объединиться с европейской.
Шестнадцатого декабря постановление о прекращении импорта в связи с пандемией отменили: Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в порядок проведения аукционов, что позволило трейдерам с 1 января 2021 года вновь импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.
Третьего января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, сегодня — из России.
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