https://ria.ru/20210201/ukraina-1595459006.html

Медведев разочарован позицией Зеленского по Донбассу

Медведев разочарован позицией Зеленского по Донбассу

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что его разочаровала нынешняя позиция президента Украины Владимира Зеленского: он не сделал... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:09

2021-02-01T11:09

2021-02-01T12:20

большое интервью дмитрия медведева

петр порошенко

дмитрий медведев

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что его разочаровала нынешняя позиция президента Украины Владимира Зеленского: он не сделал в Донбассе ничего из обещанного людям, которые за него голосовали.Он напомнил, что Зеленский пришел к власти как антипод предыдущего украинского лидера Петра Порошенко."Говорил: "Вот я это решу, это решу, а самое главное, смогу урегулировать ситуацию на юго-востоке". Ничего из этого он не сделал. Придерживается прежней риторики, иногда даже более радикальной, чем у его предшественника", — отметил Медведев.Зампред Совбеза также вспомнил слова Зеленского про равную ответственность фашистской Германии и Советского Союза за Вторую мировую войну. Он считает, что это "абсолютно ужасно", "абсолютно неприемлемо, является предельно циничным, особенно для таких стран, которые раньше были в составе единой страны, таких как Украина, как Россия и так далее".Он отметил, что в Киеве постоянно говорят о том, что хорошо бы отказаться от минских договоренностей, но не делают этого, чтобы не отменились санкции против России.Медведев в очередной раз подчеркнул, что отказываться от минского процесса нельзя, позитивное движение по Донбассу может быть только на его основе."Ничего другого ведь нет. Если сейчас от этого отказаться, то не будет ничего. И это самое плохое. Никакой альтернативы движению внутри этого Нормандского формата с использованием Минских договоренностей не существует. Если они это осознают, то во всяком случае какое-то позитивное развитие ситуации может быть. Это же прежде всего в интересах самой Украины, в интересах юго-востока Украины", — сказал Медведев.По его мнению, выбор в Киеве делается в пользу того, чтобы держать ситуацию в напряжении, ничего не делать и этим мобилизационным трендом объяснять все неудачи и просчеты внутри страны."Это всегда проще – говорить, что это не получилось: "Ну вы же видите, есть страна-оккупант, поэтому у нас не получилось это". — "А это что не получилось?" – "А это потому что русские мешали". — "А здесь?" — "А здесь тоже они виноваты". И так можно списывать постоянно. И в таком напряжении держа население страны, еще и предлагать в будущем сохранять эту линию. Это прискорбно, но, подчеркиваю, здесь решение должны сами украинцы принимать", — заключил замглавы Совбеза.Минские соглашения (Минск-1 и Минск-2) регламентируют шаги по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. С сентября 2014 года контактная группа приняла три документа, но вооруженное противостояние продолжается.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210130/zlost-1595296729.html

https://ria.ru/20210129/sanctionsukr-1595094858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, петр порошенко, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, в мире