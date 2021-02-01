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Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море
Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:44
2021-02-01T11:44
россия
адмирал макаров (фрегат)
черное море
военно-морские силы сша
нато
безопасность
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ. Поиск корабля отработал фрегат. После обнаружения противника "Адмирал Макаров" условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После фрегата по кораблю условно отстрелялись расчеты "Бастиона"."Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК "Бастион" и экипаж фрегата "Адмирал Макаров" успешно выполнили все задачи учения", - отметили на ЧФ.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вечером 28 января в Черное море зашел эсминец ВМС США "Портер", где присоединился к "Дональду Куку". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России.
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россия, адмирал макаров (фрегат), черное море, военно-морские силы сша, нато, безопасность

Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море

11:44 01.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Макаров" участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус
Фрегат Адмирал Макаров участвует в параде в День ВМФ РФ на рейде сирийского порта Тартус - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.
По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ. Поиск корабля отработал фрегат. После обнаружения противника "Адмирал Макаров" условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После фрегата по кораблю условно отстрелялись расчеты "Бастиона".
"Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК "Бастион" и экипаж фрегата "Адмирал Макаров" успешно выполнили все задачи учения", - отметили на ЧФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вечером 28 января в Черное море зашел эсминец ВМС США "Портер", где присоединился к "Дональду Куку". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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РоссияАдмирал Макаров (фрегат)Черное мореВоенно-морские силы СШАНАТОБезопасность
 
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