https://ria.ru/20210201/uchenie-1595468437.html

Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море

Россия провела учение по уничтожению корабля в Черном море

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:44

2021-02-01T11:44

2021-02-01T11:44

россия

адмирал макаров (фрегат)

черное море

военно-морские силы сша

нато

безопасность

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России "Адмирал Макаров" совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов "Бастион" провел учение по уничтожению корабля противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ. Поиск корабля отработал фрегат. После обнаружения противника "Адмирал Макаров" условно поразил его ракетным комплексом "Калибр-НК". После фрегата по кораблю условно отстрелялись расчеты "Бастиона"."Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК "Бастион" и экипаж фрегата "Адмирал Макаров" успешно выполнили все задачи учения", - отметили на ЧФ.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что вечером 28 января в Черное море зашел эсминец ВМС США "Портер", где присоединился к "Дональду Куку". В НАТО объяснили появление этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России.

https://ria.ru/20210128/esminets-1594820766.html

россия

черное море

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россия, адмирал макаров (фрегат), черное море, военно-морские силы сша, нато, безопасность