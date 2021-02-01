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В России изменились правила тюнинга автомобилей
В России изменились правила тюнинга автомобилей
В России ужесточили правила тюнинга автомобилей: теперь водителям не разрешат делать модификации для транспортного средства, если заключение испытательного... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T00:26
2021-02-01T00:26
2021-02-01T01:35
россия
таможенный союз
авто
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России ужесточили правила тюнинга автомобилей: теперь водителям не разрешат делать модификации для транспортного средства, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.Эти нововведения закреплены постановлением кабмина "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".Изменение начинает действовать уже с этого понедельника."Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях: <…> заключение отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", — говорится в документе.Помимо этого, ГИБДД не станет выдавать свидетельство (уже после тюнинга машины. — Прим. ред.) о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется требуемого протокола проверки.
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россия, таможенный союз, авто, москва, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России ужесточили правила тюнинга автомобилей: теперь водителям не разрешат делать модификации для транспортного средства, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.
Эти нововведения закреплены постановлением кабмина "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза
("О безопасности колесных транспортных средств")".
Изменение начинает действовать уже с этого понедельника.
"Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях: <…> заключение отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", — говорится в документе.
Помимо этого, ГИБДД не станет выдавать свидетельство (уже после тюнинга машины. — Прим. ред.) о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется требуемого протокола проверки.