https://ria.ru/20210201/tyuning-1595420076.html

В России изменились правила тюнинга автомобилей

В России изменились правила тюнинга автомобилей

В России ужесточили правила тюнинга автомобилей: теперь водителям не разрешат делать модификации для транспортного средства, если заключение испытательного... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T00:26

2021-02-01T00:26

2021-02-01T01:35

россия

таможенный союз

авто

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России ужесточили правила тюнинга автомобилей: теперь водителям не разрешат делать модификации для транспортного средства, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.Эти нововведения закреплены постановлением кабмина "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")".Изменение начинает действовать уже с этого понедельника."Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях: <…> заключение отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", — говорится в документе.Помимо этого, ГИБДД не станет выдавать свидетельство (уже после тюнинга машины. — Прим. ред.) о проведении осмотра машины, если в реестре не окажется требуемого протокола проверки.

https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, таможенный союз, авто, москва, общество