https://ria.ru/20210201/turtsiya-1595552198.html

Власти Турции впервые за пять лет открыли для альпинистов гору Арарат

Власти Турции впервые за пять лет открыли для альпинистов гору Арарат

Гора Арарат на востоке Турции, которая более пяти лет была закрыта для туристов и скалолазов, с 4 февраля станет вновь доступной для восхождений, рассказали в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:37

2021-02-01T21:37

2021-02-01T21:37

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АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Гора Арарат на востоке Турции, которая более пяти лет была закрыта для туристов и скалолазов, с 4 февраля станет вновь доступной для восхождений, рассказали в федерации альпинизма страны.Арарат был объявлен "особой зоной безопасности" и не доступен для посещений в 2015 году, когда на востоке страны возобновились операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана."После длительного перерыва начинаются зимние восхождения на гору Агры (Арарат). Первое совершат тренеры нашей федерации", — говорится в сообщении организации.

https://ria.ru/20210131/makogon-1594448143.html

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