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В Тулоне задержали подозреваемого в обезглавливании человека
В Тулоне задержали подозреваемого в обезглавливании человека
Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена, предполагаемый злоумышленник задержан, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T18:50
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тулон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена, предполагаемый злоумышленник задержан, сообщает полиция."Операция завешена. Человек задержан", - говорится в сообщении полиции департамента Вар в Twitter.Как отмечает телеканал BFMTV, картонная коробка с отрезанной головой, выброшенная из окна дома в центра Тулона, была найдена в понедельник днем. О ней в полицию сообщили прохожие. Сотрудниками правопорядками оперативно был установлен периметр безопасности. В окне дома был замечен мужчина, руки которого были в крови, сообщает телеканал. Он был задержан после 15.00 (17.00 мск).По информации телеканала, в ночь с воскресенья на понедельник муниципальная полиция приезжала по вызову о драке на этот же адрес. Владельцем квартиры является мужчина, который принимал у себя двух бездомных. Жертвой злоумышленника стал один из бездомных, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20210126/operatsiya-1594637364.html
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4.7
96
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Полицейская операция в Тулоне
Первые видео с места проведения полицейской операции в Тулоне. На месте спецназ, периметр охраняют военные.
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тулон, франция, в мире

В Тулоне задержали подозреваемого в обезглавливании человека

18:50 01.02.2021 (обновлено: 05:37 02.02.2021)
 
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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена, предполагаемый злоумышленник задержан, сообщает полиция.
"Операция завешена. Человек задержан", - говорится в сообщении полиции департамента Вар в Twitter.
Как отмечает телеканал BFMTV, картонная коробка с отрезанной головой, выброшенная из окна дома в центра Тулона, была найдена в понедельник днем. О ней в полицию сообщили прохожие. Сотрудниками правопорядками оперативно был установлен периметр безопасности. В окне дома был замечен мужчина, руки которого были в крови, сообщает телеканал. Он был задержан после 15.00 (17.00 мск).
По информации телеканала, в ночь с воскресенья на понедельник муниципальная полиция приезжала по вызову о драке на этот же адрес. Владельцем квартиры является мужчина, который принимал у себя двух бездомных. Жертвой злоумышленника стал один из бездомных, сообщает телеканал.
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