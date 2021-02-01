https://ria.ru/20210201/tulon-1595568870.html

В Тулоне задержали подозреваемого в обезглавливании человека

В Тулоне задержали подозреваемого в обезглавливании человека

Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена, предполагаемый злоумышленник задержан, сообщает... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-01T18:50

2021-02-01T18:50

2021-02-02T05:37

тулон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Полицейская операция во французском Тулоне, где была найдена коробка с отрезанной головой человека, завершена, предполагаемый злоумышленник задержан, сообщает полиция."Операция завешена. Человек задержан", - говорится в сообщении полиции департамента Вар в Twitter.Как отмечает телеканал BFMTV, картонная коробка с отрезанной головой, выброшенная из окна дома в центра Тулона, была найдена в понедельник днем. О ней в полицию сообщили прохожие. Сотрудниками правопорядками оперативно был установлен периметр безопасности. В окне дома был замечен мужчина, руки которого были в крови, сообщает телеканал. Он был задержан после 15.00 (17.00 мск).По информации телеканала, в ночь с воскресенья на понедельник муниципальная полиция приезжала по вызову о драке на этот же адрес. Владельцем квартиры является мужчина, который принимал у себя двух бездомных. Жертвой злоумышленника стал один из бездомных, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20210126/operatsiya-1594637364.html

тулон

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Полицейская операция в Тулоне Первые видео с места проведения полицейской операции в Тулоне. На месте спецназ, периметр охраняют военные. 2021-02-01T18:50 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тулон, франция, в мире