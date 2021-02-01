https://ria.ru/20210201/tsiklauri-1595524014.html

Умер певец Темур Циклаури

Умер певец Темур Циклаури

Грузинский певец и актер Темур Циклаури, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался, сообщили РИА Новости в Горийском госпитале. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:25

2021-02-01T15:25

2021-02-01T15:36

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грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Грузинский певец и актер Темур Циклаури, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался, сообщили РИА Новости в Горийском госпитале.В начале января стало известно, что Циклаури попал в больницу из-за коронавируса. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько месяцев назад Циклаури перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование.

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2021

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