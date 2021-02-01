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Умер певец Темур Циклаури
Умер певец Темур Циклаури
Грузинский певец и актер Темур Циклаури, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался, сообщили РИА Новости в Горийском госпитале. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:25
2021-02-01T15:25
2021-02-01T15:36
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грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Грузинский певец и актер Темур Циклаури, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался, сообщили РИА Новости в Горийском госпитале.В начале января стало известно, что Циклаури попал в больницу из-за коронавируса. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько месяцев назад Циклаури перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование.
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грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Грузинский певец и актер Темур Циклаури, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался, сообщили РИА Новости в Горийском госпитале.
В начале января стало известно, что Циклаури попал в больницу из-за коронавируса. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько месяцев назад Циклаури перенес операцию на сердце - коронарное шунтирование.
"Подтверждаем информацию о смерти Темура Циклаури", - сказали в клинике.