https://ria.ru/20210201/tseny-1595444750.html

РБК: россиян предупредили о резком росте цен на ряд импортных товаров

РБК: россиян предупредили о резком росте цен на ряд импортных товаров

Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:58

2021-02-01T09:58

2021-02-01T17:48

андрей тарасов

zenden

обувь россии

ржд логистика

пекин

китай

сша

одежда

обувь

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.Президент группы "Рускон" Сергей Березкин отметил, что проблема затронет импортируемую продукцию — товары массового спроса, одежду, обувь и бытовую технику. Также, как отметил источник РБК в одной из компаний, в значительной мере страдают те, кто перевозил по морю дешевую продукцию.Как отметил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов. В свою очередь, исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов заявил, что бытовая техника и электроника может подорожать на два-три процента.Основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов в зависимости от категории.Несколько участников рынка сообщили РБК, что к концу прошлого года стоимость морских перевозок выросла с полутора тысяч долларов до девяти за контейнер. Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин пояснил, что в стандартный контейнер помещается около 60-70 холодильников, а такой рост стоимости перевозки означает прибавку более чем в сто долларов за холодильник.Павлов отметил, что морской фрахт доходил и до десяти тысяч долларов. Больше всего, по его словам, выросла стоимость логистики для недорогой обуви — на 12 процентов, для кожаной обуви прирост составил четыре процента. Директор производственной компании "Обувь России" Сергей Юнг заявил, что себестоимость и цена их продукции увеличатся на один-два процента. Как пояснил источник РБК в одной из компаний, которая занимается контейнерными перевозками, после американских выборов спрос на эту услугу по маршруту США — Китай резко вырос, это и привело к дефициту контейнеров и судов. Также в ноябре Пекин ввел новые требования для ввоза грузов, что привело к увеличению времени оформления и повлияло на доступность контейнеров.В "РЖД Логистике" отметили, что китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что КНР сократила закупки товаров из Соединенных Штатов. Отправленные из Китая контейнеры нечем было загружать, а возить пустыми их невыгодно. Это привело к нехватке свободных контейнеров в Азии и скоплению их на Западе. Также в конце 2020 года экспорт из Китая в США начал расти, но неготовность привела к задержке отправления судов.

https://ria.ru/20210115/tseny-1593138924.html

https://realty.ria.ru/20210126/zhkkh-1594638945.html

пекин

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тарасов, zenden, обувь россии, ржд логистика, пекин, китай, сша, одежда, обувь, экономика