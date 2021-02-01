РБК: россиян предупредили о резком росте цен на ряд импортных товаров
09:58 01.02.2021 (обновлено: 17:48 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
Как отметил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов.
В свою очередь, исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов заявил, что бытовая техника и электроника может подорожать на два-три процента.
Основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов в зависимости от категории.
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Несколько участников рынка сообщили РБК, что к концу прошлого года стоимость морских перевозок выросла с полутора тысяч долларов до девяти за контейнер. Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин пояснил, что в стандартный контейнер помещается около 60-70 холодильников, а такой рост стоимости перевозки означает прибавку более чем в сто долларов за холодильник.
Павлов отметил, что морской фрахт доходил и до десяти тысяч долларов. Больше всего, по его словам, выросла стоимость логистики для недорогой обуви — на 12 процентов, для кожаной обуви прирост составил четыре процента. Директор производственной компании "Обувь России" Сергей Юнг заявил, что себестоимость и цена их продукции увеличатся на один-два процента.
Как пояснил источник РБК в одной из компаний, которая занимается контейнерными перевозками, после американских выборов спрос на эту услугу по маршруту США — Китай резко вырос, это и привело к дефициту контейнеров и судов. Также в ноябре Пекин ввел новые требования для ввоза грузов, что привело к увеличению времени оформления и повлияло на доступность контейнеров.
В "РЖД Логистике" отметили, что китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что КНР сократила закупки товаров из Соединенных Штатов. Отправленные из Китая контейнеры нечем было загружать, а возить пустыми их невыгодно. Это привело к нехватке свободных контейнеров в Азии и скоплению их на Западе. Также в конце 2020 года экспорт из Китая в США начал расти, но неготовность привела к задержке отправления судов.