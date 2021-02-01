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Генпрокурор поручил проверить исполнение законов о защите труда в России
Генпрокурор поручил проверить исполнение законов о защите труда в России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов о защите труда в стране из-за случаев производственного травматизма, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:52
2021-02-01T18:52
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов о защите труда в стране из-за случаев производственного травматизма, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Отмечается, что в 2021 году проблема производственного травматизма остается также актуальной, повсеместно регистрируются несчастные случаи на производстве, в том числе со смертельным исходом."В этой связи по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в ряде субъектов организована проверка исполнения организациями различных форм собственности, органами государственной власти и местного самоуправления законодательства об охране труда", - говорится в сообщении.По итогам проверки будет дана оценка эффективности и полноте проводимой ими работы по обеспечению прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, профилактике несчастных случаев на производстве, проанализирована контрольно-надзорная деятельность региональных государственных инспекций труда.По информации Генпрокуратуры, в 2020 году прокурорами установлено более 70,3 тысячи нарушений законодательства об охране труда. По выявленным нарушениям принесено 2,7 тысячи протестов на незаконные правовые акты, направлено 5,5 тысячи исков (заявлений) в суд, внесено 15 тысяч представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 27,7 тысячи должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 108 уголовных дел.
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор поручил проверить исполнение законов о защите труда в России

18:52 01.02.2021
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов о защите труда в стране из-за случаев производственного травматизма, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что в 2021 году проблема производственного травматизма остается также актуальной, повсеместно регистрируются несчастные случаи на производстве, в том числе со смертельным исходом.
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"В этой связи по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в ряде субъектов организована проверка исполнения организациями различных форм собственности, органами государственной власти и местного самоуправления законодательства об охране труда", - говорится в сообщении.
По итогам проверки будет дана оценка эффективности и полноте проводимой ими работы по обеспечению прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, профилактике несчастных случаев на производстве, проанализирована контрольно-надзорная деятельность региональных государственных инспекций труда.
По информации Генпрокуратуры, в 2020 году прокурорами установлено более 70,3 тысячи нарушений законодательства об охране труда. По выявленным нарушениям принесено 2,7 тысячи протестов на незаконные правовые акты, направлено 5,5 тысячи исков (заявлений) в суд, внесено 15 тысяч представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 27,7 тысячи должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 108 уголовных дел.
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РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
 
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