https://ria.ru/20210201/trud-1595569683.html

Генпрокурор поручил проверить исполнение законов о защите труда в России

Генпрокурор поручил проверить исполнение законов о защите труда в России

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов о защите труда в стране из-за случаев производственного травматизма, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:52

2021-02-01T18:52

2021-02-01T18:52

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить исполнение законов о защите труда в стране из-за случаев производственного травматизма, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Отмечается, что в 2021 году проблема производственного травматизма остается также актуальной, повсеместно регистрируются несчастные случаи на производстве, в том числе со смертельным исходом."В этой связи по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в ряде субъектов организована проверка исполнения организациями различных форм собственности, органами государственной власти и местного самоуправления законодательства об охране труда", - говорится в сообщении.По итогам проверки будет дана оценка эффективности и полноте проводимой ими работы по обеспечению прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, профилактике несчастных случаев на производстве, проанализирована контрольно-надзорная деятельность региональных государственных инспекций труда.По информации Генпрокуратуры, в 2020 году прокурорами установлено более 70,3 тысячи нарушений законодательства об охране труда. По выявленным нарушениям принесено 2,7 тысячи протестов на незаконные правовые акты, направлено 5,5 тысячи исков (заявлений) в суд, внесено 15 тысяч представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 27,7 тысячи должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 108 уголовных дел.

https://ria.ru/20210126/rabotniki-1594654448.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/pitanie-1594448892.html

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество