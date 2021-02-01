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"Газпром-медиа" расторг договор с "Триколором"
"Газпром-медиа" расторг договор с "Триколором"
"Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор", сообщили в пресс-службе медиахолдинга, назвав причиной "непоследовательную и агрессивную РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:17
2021-02-01T15:17
россия
газпром-медиа холдинг
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор", сообщили в пресс-службе медиахолдинга, назвав причиной "непоследовательную и агрессивную политику оператора".С 1 февраля, как отметили в пресс-службе холдинга, по решению оператора "Триколор" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании "Ред Медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа"), среди которых премиальные спортивные пакеты "МАТЧ! Футбол" и "МАТЧ Премьер", а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей.Холдинг, как добавили в пресс-службе, в любое время готов к продолжению переговоров с оператором "Триколор" о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях, "поскольку уверен в том, что это отвечает интересам обеих компаний, а также абонентов "Триколора".
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россия, газпром-медиа холдинг, экономика

"Газпром-медиа" расторг договор с "Триколором"

15:17 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Омской области в городе Тара
Жилой дом в Омской области в городе Тара - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор", сообщили в пресс-службе медиахолдинга, назвав причиной "непоследовательную и агрессивную политику оператора".

"Холдинг "Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор" с 1 февраля 2021 года в ответ на непоследовательную и агрессивную политику оператора, разрушающую сложившийся баланс между операторами и правообладателями", - говорится в пресс-релизе.

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С 1 февраля, как отметили в пресс-службе холдинга, по решению оператора "Триколор" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании "Ред Медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа"), среди которых премиальные спортивные пакеты "МАТЧ! Футбол" и "МАТЧ Премьер", а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей.

"В рамках обсуждения условий по продлению договора на 2021 год "Триколор" в ультимативном порядке потребовал от "Ред Медиа" пересмотра коммерческой части действующего договора на неприемлемых условиях, не учитывающих экономическую конъюнктуру и сложившуюся на рынке практику взаимодействия. Ни одно из встречных предложений со стороны "Ред Медиа" принято не было. Холдинг "Газпром-медиа" придерживается принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ. Соглашение с новыми требованиями "Триколора" привело бы к созданию преимущественных условий, что для "Газпром-медиа" неприемлемо", - указано в пресс-релизе.

Холдинг, как добавили в пресс-службе, в любое время готов к продолжению переговоров с оператором "Триколор" о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях, "поскольку уверен в том, что это отвечает интересам обеих компаний, а также абонентов "Триколора".
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