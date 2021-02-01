https://ria.ru/20210201/trikolor-1595522805.html

"Газпром-медиа" расторг договор с "Триколором"

"Газпром-медиа" расторг договор с "Триколором"

"Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор", сообщили в пресс-службе медиахолдинга, назвав причиной "непоследовательную и агрессивную РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:17

2021-02-01T15:17

2021-02-01T15:17

россия

газпром-медиа холдинг

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Газпром-медиа" расторг договор с оператором цифровой среды "Триколор", сообщили в пресс-службе медиахолдинга, назвав причиной "непоследовательную и агрессивную политику оператора".С 1 февраля, как отметили в пресс-службе холдинга, по решению оператора "Триколор" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании "Ред Медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа"), среди которых премиальные спортивные пакеты "МАТЧ! Футбол" и "МАТЧ Премьер", а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей.Холдинг, как добавили в пресс-службе, в любое время готов к продолжению переговоров с оператором "Триколор" о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях, "поскольку уверен в том, что это отвечает интересам обеих компаний, а также абонентов "Триколора".

https://ria.ru/20201229/shou-1591488009.html

https://ria.ru/20191212/1562304912.html

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россия, газпром-медиа холдинг, экономика