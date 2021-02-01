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ВМС Украины и США провели совместную тренировку в акватории Черного моря
ВМС Украины и США провели совместную тренировку в акватории Черного моря
Украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:11
2021-02-01T15:11
вооруженные силы украины
военные учения - безопасность
нато
сша
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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба ВМС ВС Украины.Ранее американский боевой корабль Donald Cook вошел в Черное море. Также посольство США анонсировало проведение учебных операций по поддержанию морской безопасности в регионе с участием эсминца Porter."В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации военно-морских сил ВС Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Все элементы тренировки отработали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Во время тренировки военные также отработали элементы тактического маневрирования, тренировки сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражение ударов противника."Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США. Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей", - цитирует пресс-служба командира флотилии ВМС ВС Украины Юрия Федаша.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html
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вооруженные силы украины, военные учения - безопасность, нато, сша, украина

ВМС Украины и США провели совместную тренировку в акватории Черного моря

15:11 01.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" в Одесском морском торговом порту
Ракетный эсминец США Дональд Кук в Одесском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба ВМС ВС Украины.
Ранее американский боевой корабль Donald Cook вошел в Черное море. Также посольство США анонсировало проведение учебных операций по поддержанию морской безопасности в регионе с участием эсминца Porter.
"В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации военно-морских сил ВС Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным пресс-службы, целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Все элементы тренировки отработали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Во время тренировки военные также отработали элементы тактического маневрирования, тренировки сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражение ударов противника.
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"Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США. Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами наших кораблей", - цитирует пресс-служба командира флотилии ВМС ВС Украины Юрия Федаша.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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