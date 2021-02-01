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Биография Андрея Травникова
Биография Андрея Травникова
Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:11
2021-02-01T04:11
андрей травников
справки
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Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь").В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".С 2010 года по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.В 2012-2014 годах – заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.С 2014 года по ноябрь 2016 года работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе администрации президента РФ аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. 2 ноября 2016 года был единогласно избран депутатами Вологодской городской думы мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года.6 октября 2017 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. 9 сентября 2018 года Андрей Травников одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей. 14 сентября 2018 года Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области. Андрей Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ведомственные награды.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
андрей травников, справки

Биография Андрея Травникова

04:11 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 июля 2018
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.
В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.
С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь").
В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".
С 2010 года по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.
В 2012-2014 годах – заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.
С 2014 года по ноябрь 2016 года работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе администрации президента РФ аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.
2 ноября 2016 года был единогласно избран депутатами Вологодской городской думы мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года.
6 октября 2017 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.
9 сентября 2018 года Андрей Травников одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей.
14 сентября 2018 года Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области.
Андрей Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ведомственные награды.
Женат, двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Андрей ТравниковСправки
 
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