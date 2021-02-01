https://ria.ru/20210201/travnikov-1595099606.html

Биография Андрея Травникова

Биография Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:11

2021-02-01T04:11

2021-02-01T04:11

андрей травников

справки

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Губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области.В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". В 2014 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.В 1990-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.С 1992 года по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь").В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт".С 2010 года по 2012 год занимал пост первого заместителя мэра Череповца.В 2012-2014 годах – заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области.С 2014 года по ноябрь 2016 года работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе администрации президента РФ аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. 2 ноября 2016 года был единогласно избран депутатами Вологодской городской думы мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года.6 октября 2017 года указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. 9 сентября 2018 года Андрей Травников одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей. 14 сентября 2018 года Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области. Андрей Травников является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ведомственные награды.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей травников, справки