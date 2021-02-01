https://ria.ru/20210201/tramp-1595594758.html

Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам Трампа

Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам Трампа

В Белом доме не скучают по твитам бывшего президента Дональда Трампа, заверила журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T23:35

2021-02-01T23:35

2021-02-01T23:35

капитолий

дженнифер псаки

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. В Белом доме не скучают по твитам бывшего президента Дональда Трампа, заверила журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.На вопрос, поддерживает ли президент Джо Байден решение соцсети, навсегда заморозившей аккаунт Трампа, Псаки ответила, что это решение принимал сам Twitter. Однако, по ее словам, Байден не раз высказывался за необходимость, чтобы соцсети сократили "полные ненависти высказывания" на своих платформах.Twitter заблокировал Трампа после того, как 6 января толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия и временно прервала утверждение итогов президентских выборов. Соцсеть сослалась на то, что твиты Трампа "создают риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

сша

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2021

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капитолий, дженнифер псаки, дональд трамп, джо байден, сша, в мире