https://ria.ru/20210201/tramp-1595472524.html

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:59

2021-02-01T11:59

2021-02-01T12:43

европарламент

ближний восток

дональд трамп

нобелевский фонд

осло

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.Политик, представляющий Консервативную народную партию Эстонии, объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн."Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира", — написал в понедельник Мадисон в фейсбуке.Он отметил, что не является единственным, кто выдвигает Трампа на Нобелевскую премию. "Но, как мы знаем, чем больше заявителей, тем выше шансы на успех", — считает Мадисон.Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

https://ria.ru/20210105/premiya-1592017913.html

ближний восток

осло

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, ближний восток, дональд трамп, нобелевский фонд, осло, эстония, в мире