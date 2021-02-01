https://ria.ru/20210201/tramp-1595447270.html

Медведев назвал отношения России и США при Трампе периодом разочарования

Медведев назвал отношения России и США при Трампе периодом разочарования

Бывший президент США Дональд Трамп не смог "поладить" с Россией, его загнали в угол обвинениями в том, что он "пляшет под дудку русских", в итоге все обернулось РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:11

2021-02-01T10:11

2021-02-01T12:26

большое интервью дмитрия медведева

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не смог "поладить" с Россией, его загнали в угол обвинениями в том, что он "пляшет под дудку русских", в итоге все обернулось потоком дополнительных санкций, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Период работы предыдущей администрации - это период разочарования. Поскольку сам президент Соединённых Штатов, бывший уже, Дональд Трамп, он действительно был такой дружелюбный человек, всячески демонстрировал настрой на то, чтобы, как он говорил, поладить с русскими, но у него ничего не получилось", - сказал Медведев в интервью российским СМИ в ответ на просьбу охарактеризовать российско-американские отношения за четыре года при Трампе.Он пояснил, что это произошло, в частности, оттого, что Трампа "категорически не воспринимала часть американского истеблишмента" и "ставила палки в колеса", причем это делали не только демократы, но и республиканцы."И поэтому его желание, и тот саммит, который прошёл в 2018 году, в том числе по инициативе американцев, ни к каким результатам не привели. Наверное, он этих результатов хотел. Его всё время упрекали в том, что он пляшет под дудку русских, что он чуть ли не является нашим агентом. Естественно, загнали его в такой угол, из которого ему было очень трудно выбираться. Поэтому всё это обернулось продолжением, таким не прекращающимся потоком дополнительных санкций", - отметил Медведев.По его словам, Трамп "балансировал", говоря "да, я хочу поладить с русскими, но я самый жёсткий президент по отношению к России", что привело к тому, что никакого движения в отношениях двух стран не было."Были сплошные санкции. То "Северный поток", то отдельные компании, люди, и всё это продолжалось и продолжалось, и закончилось тем, что в итоге даже переговоры по стратегической компоненте, по стратегической стабильности, они развалились. Американцы вышли из Договора по открытому небу, американцы, прежняя администрация, по сути, пустили под откос до согласования продление СНВ-3, Договор о ракетах средней и малой дальности. То есть, по сути, даже по этому вопросу не удалось выстроить продуктивный диалог", - отметил зампред Совбеза РФ.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/pushkov-1595421409.html

https://ria.ru/20210130/sallivan-1595252612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, сша, политика