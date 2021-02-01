https://ria.ru/20210201/tramp-1595442979.html

Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов

Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов

Президент США Джо Байден направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту и одновременно председателю сената Камале Харрис, заявив,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:49

2021-02-01T09:49

2021-02-01T09:49

камала харрис

нэнси пелоси

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту и одновременно председателю сената Камале Харрис, заявив, что отзывает предложение своего предшественника Дональда Трампа о сокращении 73 статей бюджетных расходов.По сообщениям местных СМИ, 14 января в конгресс были переданы предложения о сокращении статей текущего бюджета на 27,4 миллиарда долларов. В частности, экс-президент США Дональд Трамп предлагал сократить средства на программу финансирования иностранных вооруженных сил на 500 миллионов долларов – до 5,7 миллиарда долларов. Кроме того, предлагалось сократить на 3 миллиона долларов бюджет на финансирование обучения и подготовки иностранных военных, на что изначально было заложено 113 миллионов.

https://ria.ru/20210131/putin-1595363510.html

сша

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камала харрис, нэнси пелоси, джо байден, сша, в мире