https://ria.ru/20210201/tovarooborot-1595452513.html

Французский посол оценил ситуацию с товарооборотом с Россией

Французский посол оценил ситуацию с товарооборотом с Россией

Франция рассчитывает, что 2021 год позволит восстановить в полном объеме торговлю с Россией и вернуться к показателям в 15 миллиардов евро и выше в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:36

2021-02-01T10:36

2021-02-01T11:17

россия

пьер леви

москва

франция

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Франция рассчитывает, что 2021 год позволит восстановить в полном объеме торговлю с Россией и вернуться к показателям в 15 миллиардов евро и выше в товарообороте, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Пьер Леви."В 2020 году пандемия нанесла вред всей мировой экономике, она не обошла стороной торговые отношения между Франции и Россией. На основе последних данных французских источников, за 11 месяцев 2020 года объем наших двусторонних обменов - 10 миллиардов евро, что на 25% ниже того же периода 2019 года", - сообщил посол, говоря о состоянии нынешних торгово-экономических отношений двух стран.По его словам, это снижение связано и с пандемией, и со значительным снижением российского экспорта во Францию - на 35% - в связи со снижением цен на энергоносители. Дипломат отметил, что французские поставки в Россию за тот же период снизились на 9%."Две тысячи двадцать первый год должен позволить нам возобновить торговые контакты, чтобы вернуться к более репрезентативным годовым показателям в 15 миллиардов евро и выше", - заявил Леви.Читайте полный текст интервью >>>

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россия, пьер леви, москва, франция, экономика