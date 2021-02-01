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В Испании задержали мужчину, который делал нелегальные тесты на COVID-19
В Испании задержали мужчину, который делал нелегальные тесты на COVID-19
Национальная полиция задержала мужчину, который выдавал себя за медицинского работника и нелегально проводил тесты на COVID-19, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:34
2021-02-01T15:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
испания
происшествия
в мире
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МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Национальная полиция задержала мужчину, который выдавал себя за медицинского работника и нелегально проводил тесты на COVID-19, говорится в сообщении ведомства.Мужчина выдавал себя за медработника (соответствующей квалификации у него не было), чтобы иметь возможность приобретать необходимые тесты в медицинском центре. Пробы он брал на дому или на работе пациентов, стоимость одного теста – 100 евро. Однако никаких анализов он не проводил.Одна из жертв связалась с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснила, что не фигурирует в качестве пациента и его тестов там нет. Полиция установила, что выдававший себя за медработника подделывал результаты, используя бланк реальной лаборатории.Причем анализы этот потерпевшего, якобы проведенные подозреваемым, показали положительный результат, пациенту было рекомендовано уйти на карантин и прекратить социальные контакты. Проведенные позже официальные анализы показали, что заболевания у него нет.Пока полиция нашла двух пострадавших, однако, скорее всего, их больше. Жалобу также подали медицинский центр и лаборатория.Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном занятии профессией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания, происшествия, в мире

В Испании задержали мужчину, который делал нелегальные тесты на COVID-19

15:34 01.02.2021
 
© AP PhotoИспанский полицейский на Тенерифе
Испанский полицейский на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo
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МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Национальная полиция задержала мужчину, который выдавал себя за медицинского работника и нелегально проводил тесты на COVID-19, говорится в сообщении ведомства.
Мужчина выдавал себя за медработника (соответствующей квалификации у него не было), чтобы иметь возможность приобретать необходимые тесты в медицинском центре. Пробы он брал на дому или на работе пациентов, стоимость одного теста – 100 евро. Однако никаких анализов он не проводил.
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Одна из жертв связалась с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснила, что не фигурирует в качестве пациента и его тестов там нет. Полиция установила, что выдававший себя за медработника подделывал результаты, используя бланк реальной лаборатории.
Причем анализы этот потерпевшего, якобы проведенные подозреваемым, показали положительный результат, пациенту было рекомендовано уйти на карантин и прекратить социальные контакты. Проведенные позже официальные анализы показали, что заболевания у него нет.
Пока полиция нашла двух пострадавших, однако, скорее всего, их больше. Жалобу также подали медицинский центр и лаборатория.
Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном занятии профессией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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