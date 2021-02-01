https://ria.ru/20210201/test-1595526370.html

В Испании задержали мужчину, который делал нелегальные тесты на COVID-19

В Испании задержали мужчину, который делал нелегальные тесты на COVID-19

Национальная полиция задержала мужчину, который выдавал себя за медицинского работника и нелегально проводил тесты на COVID-19, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:34

2021-02-01T15:34

2021-02-01T15:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

испания

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590122364_0:0:2407:1354_1920x0_80_0_0_d5ae9047ca44b0bfee4a8811738ce0c9.jpg

МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Национальная полиция задержала мужчину, который выдавал себя за медицинского работника и нелегально проводил тесты на COVID-19, говорится в сообщении ведомства.Мужчина выдавал себя за медработника (соответствующей квалификации у него не было), чтобы иметь возможность приобретать необходимые тесты в медицинском центре. Пробы он брал на дому или на работе пациентов, стоимость одного теста – 100 евро. Однако никаких анализов он не проводил.Одна из жертв связалась с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснила, что не фигурирует в качестве пациента и его тестов там нет. Полиция установила, что выдававший себя за медработника подделывал результаты, используя бланк реальной лаборатории.Причем анализы этот потерпевшего, якобы проведенные подозреваемым, показали положительный результат, пациенту было рекомендовано уйти на карантин и прекратить социальные контакты. Проведенные позже официальные анализы показали, что заболевания у него нет.Пока полиция нашла двух пострадавших, однако, скорее всего, их больше. Жалобу также подали медицинский центр и лаборатория.Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном занятии профессией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/norka-1594156974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/koronavirus-1595526225.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания, происшествия, в мире