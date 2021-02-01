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На Северном Кавказе в 2020 году задержали свыше 70 пособников террористов
На Северном Кавказе в 2020 году задержали свыше 70 пособников террористов
Более 20 участников террористических ячеек нейтрализованы в прошлом году на Северном Кавказе, задержаны свыше 70 пособников бандитов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:21
2021-02-01T12:29
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
северный кавказ
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 20 участников террористических ячеек нейтрализованы в прошлом году на Северном Кавказе, задержаны свыше 70 пособников бандитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.Эта информация прозвучала на межведомственном служебном совещании по итогам деятельности Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в 2020 году."В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья", - доложил на совещании командующий Объединенной группировкой войск Василий Федорук.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), северный кавказ, происшествия

На Северном Кавказе в 2020 году задержали свыше 70 пособников террористов

12:21 01.02.2021 (обновлено: 12:29 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник ОМОНа во время учений
Сотрудник ОМОНа во время учений - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 20 участников террористических ячеек нейтрализованы в прошлом году на Северном Кавказе, задержаны свыше 70 пособников бандитов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Эта информация прозвучала на межведомственном служебном совещании по итогам деятельности Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в 2020 году.
"В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья", - доложил на совещании командующий Объединенной группировкой войск Василий Федорук.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Северный КавказПроисшествия
 
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