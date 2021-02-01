https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html

Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России

Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России

Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:16

2021-02-01T12:16

2021-02-01T12:16

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с иностранной активностью, но не всегда в чистом виде, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Я уже также говорил, что никто не снимал с повестки дня терроризм. Это тоже относится к тем проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует. Она на Кавказе существует, и в некоторых регионах так или иначе периодически появляются проявления террористической активности. Да, они часто связаны с иностранной активностью, но считать, что это в чистом виде иностранная активность, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, адепты терроризма и террористических методов ведения политической борьбы есть и внутри страны. "Это совершенно понятно, и не только у нас, конечно. Поэтому всё это остаётся в числе внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны. Этим нужно заниматься практически каждый день", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/sovbez-1595473956.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, безопасность