https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России
Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России
Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:16
2021-02-01T12:16
2021-02-01T12:16
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с иностранной активностью, но не всегда в чистом виде, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Я уже также говорил, что никто не снимал с повестки дня терроризм. Это тоже относится к тем проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует. Она на Кавказе существует, и в некоторых регионах так или иначе периодически появляются проявления террористической активности. Да, они часто связаны с иностранной активностью, но считать, что это в чистом виде иностранная активность, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, адепты терроризма и террористических методов ведения политической борьбы есть и внутри страны. "Это совершенно понятно, и не только у нас, конечно. Поэтому всё это остаётся в числе внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны. Этим нужно заниматься практически каждый день", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, безопасность
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с иностранной активностью, но не всегда в чистом виде, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
"Я уже также говорил, что никто не снимал с повестки дня терроризм. Это тоже относится к тем проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует. Она на Кавказе существует, и в некоторых регионах так или иначе периодически появляются проявления террористической активности. Да, они часто связаны с иностранной активностью, но считать, что это в чистом виде иностранная активность, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
По его словам, адепты терроризма и террористических методов ведения политической борьбы есть и внутри страны. "Это совершенно понятно, и не только у нас, конечно. Поэтому всё это остаётся в числе внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны. Этим нужно заниматься практически каждый день", - добавил он.