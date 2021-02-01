Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России
Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России
Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:16
2021-02-01T12:16
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595449031_0:343:3030:2047_1920x0_80_0_0_bb2f1d71b8418ded1c903725f916cdd3.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с иностранной активностью, но не всегда в чистом виде, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Я уже также говорил, что никто не снимал с повестки дня терроризм. Это тоже относится к тем проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует. Она на Кавказе существует, и в некоторых регионах так или иначе периодически появляются проявления террористической активности. Да, они часто связаны с иностранной активностью, но считать, что это в чистом виде иностранная активность, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, адепты терроризма и террористических методов ведения политической борьбы есть и внутри страны. "Это совершенно понятно, и не только у нас, конечно. Поэтому всё это остаётся в числе внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны. Этим нужно заниматься практически каждый день", - добавил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/sovbez-1595473956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595449031_1016:537:3030:2047_1920x0_80_0_0_41788f10edc7a2de08af5bf3355e1dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, безопасность

Медведев рассказал, откуда исходит угроза терроризма в России

12:16 01.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Борьба с терроризмом не ушла с повестки дня, эта угроза существует как на Кавказе, так и в ряде других регионов, террористические проявления часто связаны с иностранной активностью, но не всегда в чистом виде, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я уже также говорил, что никто не снимал с повестки дня терроризм. Это тоже относится к тем проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует. Она на Кавказе существует, и в некоторых регионах так или иначе периодически появляются проявления террористической активности. Да, они часто связаны с иностранной активностью, но считать, что это в чистом виде иностранная активность, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Дмитрий Медведев: Совбез занимается просчетом рисков и реакцией на угрозы - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 12:05
Медведев рассказал о работе в Совбезе
По его словам, адепты терроризма и террористических методов ведения политической борьбы есть и внутри страны. "Это совершенно понятно, и не только у нас, конечно. Поэтому всё это остаётся в числе внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны. Этим нужно заниматься практически каждый день", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
Большое интервью Дмитрия МедведеваРоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния