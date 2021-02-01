https://ria.ru/20210201/telekanaly-1595432722.html
Крупнейший оператор Латвии прекратит трансляцию трех российских каналов
Крупнейший оператор Латвии прекратит трансляцию трех российских каналов
Кабельный оператор Латвии Tet прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии),... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:15
2021-02-01T08:15
2021-02-01T10:13
россия
baltijas mediju alianse
телеканал rt
ltv
нтв мир (телеканал)
первый канал (телеканал)
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
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РИГА, 1 фев — РИА Новости. Кабельный оператор Латвии Tet прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".Tet направил распространителю каналов в Латвии ООО "TEM LV" запросы о правах на ретрансляцию этих каналов, но не смог получить юридически обоснованного объяснения.С 1 февраля Tet перестанет ретранслировать эти телеканалы в Латвии. Вместо них зрителю будут предложены LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, "Дождь", UATV, "Здоровое ТВ", Eureka HD, "Пятница", Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.Ранее прокурор суда Рижского района Алдис Лсманис предъявил совладельцу компании Baltijas mediju alianse, в состав которой входит ООО "TEM LV", Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мерима обвинение в нарушении режима международных санкций.Tet — крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит Латвийскому государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В Москве заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и "Sputnik.Латвия", предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573130153.html
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internet-group@rian.ru
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россия, baltijas mediju alianse, телеканал rt, ltv, нтв мир (телеканал), первый канал (телеканал), евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, рен-тв (телеканал), в мире
РИГА, 1 фев — РИА Новости. Кабельный оператор Латвии Tet прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
"Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", заменив их на другие, равноценные каналы", — сказано в релизе оператора.
Tet направил распространителю каналов в Латвии ООО "TEM LV" запросы о правах на ретрансляцию этих каналов, но не смог получить юридически обоснованного объяснения.
С 1 февраля Tet перестанет ретранслировать эти телеканалы в Латвии. Вместо них зрителю будут предложены LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, "Дождь", UATV, "Здоровое ТВ", Eureka HD, "Пятница", Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.
Ранее прокурор суда Рижского района Алдис Лсманис предъявил совладельцу компании Baltijas mediju alianse, в состав которой входит ООО "TEM LV", Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мерима обвинение в нарушении режима международных санкций.
Tet — крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит Латвийскому государству.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В Москве заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и "Sputnik.Латвия", предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.