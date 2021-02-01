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Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека
Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека
Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:49
2021-02-01T17:49
2021-02-01T17:49
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних отношений, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.Ранее президент Владимир Путин дал Верховному суду и Минюсту до 1 июня "проработать вопрос о целесообразности" создания российского суда по правам человека.Другой член АЮР Дмитрий Уваров отметил, что зачастую введение такого института требует титанической работы по приведению в соответствие с уже действующим законодательством, в первую очередь процессуальным."Возможно, необходимость создания такого суда вызвана тем, что Россия ограничила применение решений ЕСПЧ, признавая многие из них излишне политизированными", - добавил эксперт.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних отношений, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.
Ранее президент Владимир Путин
дал Верховному суду и Минюсту до 1 июня "проработать вопрос о целесообразности" создания российского суда по правам человека.
"Для развития юридической системы и гуманизации защиты наших граждан российский суд по правам человека будет служить большим показателем. Кроме того, учитывая нынешнюю дестабилизацию внешних отношений, отдавать на суд в ЕСПЧ дела, которые порой затрагивают и политические интересы России, необъективно", - сказала Мухамедшина в беседе с РИА Новости.
Другой член АЮР Дмитрий Уваров отметил, что зачастую введение такого института требует титанической работы по приведению в соответствие с уже действующим законодательством, в первую очередь процессуальным.
"Возможно, необходимость создания такого суда вызвана тем, что Россия
ограничила применение решений ЕСПЧ, признавая многие из них излишне политизированными", - добавил эксперт.