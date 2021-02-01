https://ria.ru/20210201/sud-1595555957.html

Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека

Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека

Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:49

2021-02-01T17:49

2021-02-01T17:49

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних отношений, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.Ранее президент Владимир Путин дал Верховному суду и Минюсту до 1 июня "проработать вопрос о целесообразности" создания российского суда по правам человека.Другой член АЮР Дмитрий Уваров отметил, что зачастую введение такого института требует титанической работы по приведению в соответствие с уже действующим законодательством, в первую очередь процессуальным."Возможно, необходимость создания такого суда вызвана тем, что Россия ограничила применение решений ЕСПЧ, признавая многие из них излишне политизированными", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20201211/gosduma-1588750131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество