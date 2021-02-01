Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/sud-1595555957.html
Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека
Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека
Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:49
2021-02-01T17:49
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних отношений, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.Ранее президент Владимир Путин дал Верховному суду и Минюсту до 1 июня "проработать вопрос о целесообразности" создания российского суда по правам человека.Другой член АЮР Дмитрий Уваров отметил, что зачастую введение такого института требует титанической работы по приведению в соответствие с уже действующим законодательством, в первую очередь процессуальным."Возможно, необходимость создания такого суда вызвана тем, что Россия ограничила применение решений ЕСПЧ, признавая многие из них излишне политизированными", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20201211/gosduma-1588750131.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Эксперт объяснил необходимость создания в России суда по правам человека

17:49 01.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Создание Российского суда по правам человека послужит развитию юридической системы, а также гуманизации защиты россиян, особенно в условиях непростых внешних отношений, считает член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.
Ранее президент Владимир Путин дал Верховному суду и Минюсту до 1 июня "проработать вопрос о целесообразности" создания российского суда по правам человека.
"Для развития юридической системы и гуманизации защиты наших граждан российский суд по правам человека будет служить большим показателем. Кроме того, учитывая нынешнюю дестабилизацию внешних отношений, отдавать на суд в ЕСПЧ дела, которые порой затрагивают и политические интересы России, необъективно", - сказала Мухамедшина в беседе с РИА Новости.
Другой член АЮР Дмитрий Уваров отметил, что зачастую введение такого института требует титанической работы по приведению в соответствие с уже действующим законодательством, в первую очередь процессуальным.
"Возможно, необходимость создания такого суда вызвана тем, что Россия ограничила применение решений ЕСПЧ, признавая многие из них излишне политизированными", - добавил эксперт.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 13:04
В Госдуме оценили идею о создании российского суда по правам человека
 
Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния