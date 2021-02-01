В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу
ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Жительница Биробиджана Еврейской автономной области предстанет перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери, которой отец сломал ногу, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры ЕАО.
Ранее сообщалось, что 8 ноября 2020 года 38-летний житель Биробиджана, поссорившись со своей сожительницей, избил ее, а затем и их годовалую дочь. В медучреждении у девочки диагностировали перелом левой ноги. Мать ребенка более недели не принимала меры по оказанию медпомощи своей малолетней дочери, а также не сообщала о происходящем в семье в органы профилактики. Мужчине СК предъявил обвинение по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он под арестом.
"Зампрокурора Биробиджана Антон Вялков утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы областного центра по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы", - сообщает надзорный орган.
По информации ведомства, ребенка из семьи забрали и поместили в госучреждение под присмотр специалистов.
Отмечается, что семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла. Но уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.