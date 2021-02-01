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В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу
В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу
Жительница Биробиджана Еврейской автономной области предстанет перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери, которой отец сломал ногу, сообщила РИА... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:53
2021-02-01T14:53
следственный комитет россии (ск рф)
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Жительница Биробиджана Еврейской автономной области предстанет перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери, которой отец сломал ногу, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры ЕАО.Ранее сообщалось, что 8 ноября 2020 года 38-летний житель Биробиджана, поссорившись со своей сожительницей, избил ее, а затем и их годовалую дочь. В медучреждении у девочки диагностировали перелом левой ноги. Мать ребенка более недели не принимала меры по оказанию медпомощи своей малолетней дочери, а также не сообщала о происходящем в семье в органы профилактики. Мужчине СК предъявил обвинение по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он под арестом.По информации ведомства, ребенка из семьи забрали и поместили в госучреждение под присмотр специалистов.Отмечается, что семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла. Но уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.
https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html
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следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу

14:53 01.02.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Жительница Биробиджана Еврейской автономной области предстанет перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери, которой отец сломал ногу, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры ЕАО.
Ранее сообщалось, что 8 ноября 2020 года 38-летний житель Биробиджана, поссорившись со своей сожительницей, избил ее, а затем и их годовалую дочь. В медучреждении у девочки диагностировали перелом левой ноги. Мать ребенка более недели не принимала меры по оказанию медпомощи своей малолетней дочери, а также не сообщала о происходящем в семье в органы профилактики. Мужчине СК предъявил обвинение по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он под арестом.
"Зампрокурора Биробиджана Антон Вялков утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы областного центра по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы", - сообщает надзорный орган.
По информации ведомства, ребенка из семьи забрали и поместили в госучреждение под присмотр специалистов.
Отмечается, что семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла. Но уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.
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Следственный комитет России (СК РФ)БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
 
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