https://ria.ru/20210201/sud-1595517356.html

В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу

В ЕАО будут судить мать годовалой дочери, которой отец сломал ногу

Жительница Биробиджана Еврейской автономной области предстанет перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери, которой отец сломал ногу, сообщила РИА... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:53

2021-02-01T14:53

2021-02-01T14:53

следственный комитет россии (ск рф)

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 1 фев - РИА Новости. Жительница Биробиджана Еврейской автономной области предстанет перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери, которой отец сломал ногу, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры ЕАО.Ранее сообщалось, что 8 ноября 2020 года 38-летний житель Биробиджана, поссорившись со своей сожительницей, избил ее, а затем и их годовалую дочь. В медучреждении у девочки диагностировали перелом левой ноги. Мать ребенка более недели не принимала меры по оказанию медпомощи своей малолетней дочери, а также не сообщала о происходящем в семье в органы профилактики. Мужчине СК предъявил обвинение по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он под арестом.По информации ведомства, ребенка из семьи забрали и поместили в госучреждение под присмотр специалистов.Отмечается, что семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла. Но уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.

https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html

биробиджан

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), биробиджан, еврейская автономная область, происшествия