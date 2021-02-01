https://ria.ru/20210201/ssha-1595535101.html

Госсекретарь опроверг причастность США к незаконным акциям в России

Госсекретарь опроверг причастность США к незаконным акциям в России

США не имеют отношения к несогласованным протестным акциям в России, утверждает американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:10

2021-02-01T16:10

2021-02-01T20:08

энтони блинкен

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США не имеют отношения к несогласованным протестным акциям в России, утверждает американский госсекретарь Энтони Блинкен.Ранее МИД РФ потребовал от Соединенных Штатов перестать вмешиваться в дела России после того, как Блинкен днем в воскресенье по московскому времени написал в Twitter, что США "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд", и призвал "освободить лиц, задержанных за осуществление своих прав".В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным главка МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

https://ria.ru/20210201/aktsii-1595487261.html

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энтони блинкен, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, сша, в мире