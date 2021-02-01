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Испания оценила возможность попадания "Спутника V" на рынок ЕС

Испания оценила возможность попадания "Спутника V" на рынок ЕС

Российская вакцина "Спутник V", чтобы попасть на рынок ЕС, должна доказать свое соответствие европейским стандартам, считает министр иностранных дел Испании... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:07

2021-02-01T17:07

2021-02-01T17:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

аранча гонсалес лайя

еврокомиссия

евросоюз

испания

в мире

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МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", чтобы попасть на рынок ЕС, должна доказать свое соответствие европейским стандартам, считает министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.По ее мнению, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям". "Сейчас мы должны гарантировать, чтобы вакцины, которые получают европейские граждане, в том числе испанцы, были эффективны в защите от вируса COVID-19", - добавила министр.Ранее в понедельник представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о российской вакцине "Спутник V", заявил, что фармацевтические компании, которые желают зарегистрировать вакцины от коронавируса в Евросоюзе, должны обладать производственными мощностями в ЕС, чтобы гарантировать быстрые поставки. Он добавил, что "разработчики российской вакцины и Европейское агентство по лекарственным средствам находятся в контакте, но на этот момент заявка на допуск на рынок этой вакцины, по имеющимся данным, пока не поступила".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

испания

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аранча гонсалес лайя, еврокомиссия, евросоюз, испания, в мире