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Распространение коронавируса
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Испания оценила возможность попадания "Спутника V" на рынок ЕС
Испания оценила возможность попадания "Спутника V" на рынок ЕС
Российская вакцина "Спутник V", чтобы попасть на рынок ЕС, должна доказать свое соответствие европейским стандартам, считает министр иностранных дел Испании... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:07
2021-02-01T17:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аранча гонсалес лайя
еврокомиссия
евросоюз
испания
в мире
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МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", чтобы попасть на рынок ЕС, должна доказать свое соответствие европейским стандартам, считает министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.По ее мнению, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям". "Сейчас мы должны гарантировать, чтобы вакцины, которые получают европейские граждане, в том числе испанцы, были эффективны в защите от вируса COVID-19", - добавила министр.Ранее в понедельник представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о российской вакцине "Спутник V", заявил, что фармацевтические компании, которые желают зарегистрировать вакцины от коронавируса в Евросоюзе, должны обладать производственными мощностями в ЕС, чтобы гарантировать быстрые поставки. Он добавил, что "разработчики российской вакцины и Европейское агентство по лекарственным средствам находятся в контакте, но на этот момент заявка на допуск на рынок этой вакцины, по имеющимся данным, пока не поступила".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аранча гонсалес лайя, еврокомиссия, евросоюз, испания, в мире

Испания оценила возможность попадания "Спутника V" на рынок ЕС

17:07 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МАДРИД, 1 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", чтобы попасть на рынок ЕС, должна доказать свое соответствие европейским стандартам, считает министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
"Институты ЕС кроме работы над тем, чтобы добиться, чтобы вакцины дошли до европейских граждан, должны также удостовериться, чтобы вакцины соответствовали медицинским европейским требованиям в плане эффективности", - заявила министр в интервью телеканалу La Sexta, отвечая на вопрос, возможно ли появление в ЕС российской вакцины.
По ее мнению, на общеевропейском рынке может появиться продукция "любых производителей в мире, которые смогут разработать вакцину, соответствующую требованиям". "Сейчас мы должны гарантировать, чтобы вакцины, которые получают европейские граждане, в том числе испанцы, были эффективны в защите от вируса COVID-19", - добавила министр.
Ранее в понедельник представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о российской вакцине "Спутник V", заявил, что фармацевтические компании, которые желают зарегистрировать вакцины от коронавируса в Евросоюзе, должны обладать производственными мощностями в ЕС, чтобы гарантировать быстрые поставки. Он добавил, что "разработчики российской вакцины и Европейское агентство по лекарственным средствам находятся в контакте, но на этот момент заявка на допуск на рынок этой вакцины, по имеющимся данным, пока не поступила".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Аранча Гонсалес ЛайяЕврокомиссияЕвросоюзИспанияВ мире
 
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