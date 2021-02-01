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Распространение коронавируса
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Чехия обсудит с Венгрией эффективность "Спутника V"
Чехия обсудит с Венгрией эффективность "Спутника V"
Представители правительства Чехии на этой неделе предполагают начать переговоры с коллегами из Венгрии, чтобы получить информацию применении в этой стране... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:17
2021-02-01T18:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
андрей бабиш
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
чехия
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ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. Представители правительства Чехии на этой неделе предполагают начать переговоры с коллегами из Венгрии, чтобы получить информацию применении в этой стране российской вакцины "Спутник V", сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава Роман Примула.РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС."Когда "Спутник V" будет одобрен для использования в Европе, его поставки в отдельные страны опять-таки будут проходить централизованно (через Брюссель), нам придется встать в очередь и получать вакцину дозированно. Чтобы избежать этого (и договориться о поставках "Спутника V" напрямую с РФ), можно было бы уже сейчас получить из Венгрии материалы о том, как проходит вакцинация "Спутником V" в этой стране. На минувшей неделе состоялась дискуссия на эту тему в нашем кабмине, а на эту неделю намечены соответствующие переговоры с венгерскими партнерами", - сказал Примула в интервью телеканалу ТV Seznam.По словам Примулы, премьер Андрей Бабиш в курсе этой проблемы, поскольку тоже недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К тому же последняя поступила в республику пока в очень ограниченных количествах.Всего к 31 января Чехия получила 372 765 доз обеих вакцин. Население Чехии составляет 10,71 миллиона человек.В связи с задержками поставок вакцин процесс вакцинации в Чехии все больше отстает от графика. Ранее намечалось, что до конца января получат прививки все люди в возрасте с 80 лет и медики, непосредственно работающими с больными коронавирусом. Однако теперь глава минздрава Ян Блатны называет в качестве возможных сроков окончания этой фазы вакцинации конец февраля-март, после чего дойдет очередь до других льготных групп населения – людей в возрасте от 75 лет, инвалидов и хронических больных.В целом процесс вакцинации правительство намеревалось завершить к концу сентября, но теперь конкретные сроки окончания процедуры минздрав предпочитает больше не называть.На утро понедельника прививки от коронавируса в республике получили около 269 тысяч человек, в том числе 37,2 тысячи – повторно.В категории людей от 80 лет первую прививку получили 77,2 тысячи человек из 200 тысяч зарегистрировавшихся. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом возрасте вакцинация помогает сохранить жизнь половине больных COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрей бабиш, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, чехия, европа, венгрия, в мире

Чехия обсудит с Венгрией эффективность "Спутника V"

18:17 01.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V
Российская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПРАГА, 1 фев – РИА Новости. Представители правительства Чехии на этой неделе предполагают начать переговоры с коллегами из Венгрии, чтобы получить информацию применении в этой стране российской вакцины "Спутник V", сообщил советник премьера по вопросам здравоохранения, экс-глава минздрава Роман Примула.
РФПИ в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.
"Когда "Спутник V" будет одобрен для использования в Европе, его поставки в отдельные страны опять-таки будут проходить централизованно (через Брюссель), нам придется встать в очередь и получать вакцину дозированно. Чтобы избежать этого (и договориться о поставках "Спутника V" напрямую с РФ), можно было бы уже сейчас получить из Венгрии материалы о том, как проходит вакцинация "Спутником V" в этой стране. На минувшей неделе состоялась дискуссия на эту тему в нашем кабмине, а на эту неделю намечены соответствующие переговоры с венгерскими партнерами", - сказал Примула в интервью телеканалу ТV Seznam.
По словам Примулы, премьер Андрей Бабиш в курсе этой проблемы, поскольку тоже недоволен задержками поставок ныне используемых в Чехии вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. К тому же последняя поступила в республику пока в очень ограниченных количествах.
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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"Спутник V": заинтересованность Европы вместо критики
Всего к 31 января Чехия получила 372 765 доз обеих вакцин. Население Чехии составляет 10,71 миллиона человек.
В связи с задержками поставок вакцин процесс вакцинации в Чехии все больше отстает от графика. Ранее намечалось, что до конца января получат прививки все люди в возрасте с 80 лет и медики, непосредственно работающими с больными коронавирусом. Однако теперь глава минздрава Ян Блатны называет в качестве возможных сроков окончания этой фазы вакцинации конец февраля-март, после чего дойдет очередь до других льготных групп населения – людей в возрасте от 75 лет, инвалидов и хронических больных.
В целом процесс вакцинации правительство намеревалось завершить к концу сентября, но теперь конкретные сроки окончания процедуры минздрав предпочитает больше не называть.
На утро понедельника прививки от коронавируса в республике получили около 269 тысяч человек, в том числе 37,2 тысячи – повторно.
В категории людей от 80 лет первую прививку получили 77,2 тысячи человек из 200 тысяч зарегистрировавшихся. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом возрасте вакцинация помогает сохранить жизнь половине больных COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАндрей БабишРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЧехияЕвропаВенгрияВ мире
 
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