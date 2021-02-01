https://ria.ru/20210201/sputnik-1595551870.html

Армения одобрила применение "Спутника V"

Армения одобрила применение "Спутника V"

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:32

2021-02-01T17:32

2021-02-01T18:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

венесуэла

белоруссия

армения

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, также отметили в РФПИ.Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" выше 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. В январе российский Минздрав также выдал разрешение на проведение клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", появление которой запланировано на февраль этого года. Как заявлял Дмитриев, "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. Помимо этого, по данным СМИ, министерство согласовало для центра Гамалеи госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19, которые будут функционировать на основе вирусоподобных частиц. Также на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

россия

аргентина

венесуэла

белоруссия

армения

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2021

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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-02-01T17:32 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, венесуэла, белоруссия, армения, в мире