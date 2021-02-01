Армения одобрила применение "Спутника V"
17:32 01.02.2021 (обновлено: 18:59 01.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавирусной инфекции Sputnik V
Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, также отметили в РФПИ.
"Число государств — партнеров России по СНГ, которые разрешили применение вакцины "Спутник V" на своей территории, постоянно увеличивается. Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса. Рассчитываем, что наше сотрудничество поможет обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" выше 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
В январе российский Минздрав также выдал разрешение на проведение клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", появление которой запланировано на февраль этого года. Как заявлял Дмитриев, "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин.
Помимо этого, по данным СМИ, министерство согласовало для центра Гамалеи госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19, которые будут функционировать на основе вирусоподобных частиц. Также на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.