Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/soyuz-1595423860.html
До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
Пять пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечаются до 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, следует из материалов, размещенных на сайте... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T03:13
2021-02-01T03:13
oneweb
куру (космодром)
космос - риа наука
союз
французская гвиана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587464293_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_eab6cd90b5d0e2ab34c9c0c2538ec7a8.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пять пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечаются до 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в 2021 году ожидаются три пуска "Союзов" с Куру: в сентябре - с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo, в ноябре и декабре - два старта по 34 британских спутника связи OneWeb в каждом.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
https://ria.ru/20210129/baykonur-1595061123.html
французская гвиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587464293_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_78936794e5ab09603fe0752ad66ec956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
oneweb, куру (космодром), космос - риа наука, союз, французская гвиана

До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру

03:13 01.02.2021
 
© Фото : Минобороны РоссииСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк
Старт ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником связи Гонец-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пять пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечаются до 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в 2021 году ожидаются три пуска "Союзов" с Куру: в сентябре - с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo, в ноябре и декабре - два старта по 34 британских спутника связи OneWeb в каждом.
"Предметом настоящего контракта является аренда транспортных средств для перевозки российского персонала во время пусковых кампаний VS26-VS30 и при работах по поддержанию технической готовности наземного оборудования комплекса запуска "Союз" в Гвианском космическом центре в 2020-2022 годах", - говорится в материалах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса").
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
Ракета-носитель на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 03:03
Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
 
OneWebКуру (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзФранцузская Гвиана
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте
05:49СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
05:24Зеленский прокомментировал расшифровку США его разговора с Трампом
05:17В Мьянме объявили ЧП после задержания руководителей страны
05:08Чижов: Россия готова помочь ЕС с производством своих вакцин от COVID-19
04:49Зеленский усомнился в американской демократии
04:43В Ассоциации российских банков оценили шансы улучшить кредитную историю
04:42В НИИ гриппа заявили об отсутствии в России штаммов из Британии и ЮАР
04:26Названы необычные симптомы дефицита витамина D
04:17В Мьянме начались перебои с интернетом
04:04Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19
03:24Эксперты рассказали, для кого увеличатся выплаты с 1 февраля
03:19Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина
03:13До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру
03:09В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
03:06В Гидрометцентре предположили, когда долгосрочные прогнозы станут точнее
02:39Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
02:39Юрист объяснил, почему могут отнять единственное жилье
02:39Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию
02:38На Чукотке объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
Лента новостейМолния