https://ria.ru/20210201/soyuz-1595423860.html

До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру

До 2023 года планируется запустить пять ракет "Союз" с космодрома Куру

Пять пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечаются до 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, следует из материалов, размещенных на сайте... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T03:13

2021-02-01T03:13

2021-02-01T03:13

oneweb

куру (космодром)

космос - риа наука

союз

французская гвиана

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пять пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечаются до 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в 2021 году ожидаются три пуска "Союзов" с Куру: в сентябре - с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo, в ноябре и декабре - два старта по 34 британских спутника связи OneWeb в каждом.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210129/baykonur-1595061123.html

французская гвиана

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2021

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oneweb, куру (космодром), космос - риа наука, союз, французская гвиана