https://ria.ru/20210201/sovbez-1595589501.html

Совбез ООН проведет заседание по ситуации на юго-востоке Украины

Совбез ООН проведет заседание по ситуации на юго-востоке Украины

СБ ООН 11 февраля проведет заседание, посвященное годовщине подписания Минского комплекса мер по Украине, следует из программы Совбеза на февраль. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:01

2021-02-01T22:01

2021-02-01T23:24

донбасс

совет безопасности оон

украина

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ООН, 1 фев – РИА Новости. СБ ООН 11 февраля проведет заседание, посвященное годовщине подписания Минского комплекса мер по Украине, следует из программы Совбеза на февраль.Пока, по ее словам, не известно, кто выступит с докладом перед Совбезом.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

https://ria.ru/20210201/donbass-1595509860.html

донбасс

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донбасс, совет безопасности оон, украина, в мире